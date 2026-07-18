Скандальні "Кролики" Данилець та Мойсеєнко потрапили до чорного списку Латвії: у чому причина

Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко / © УНІАН

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Скандальний гумористичний дует «Кролики» Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка потрапив до чорного списку Латвії.

Зокрема, одіозним комікам заборонили в’їзд до країни. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Латвії. Зазначається, що відповідне рішення про заборону на в’їзд Мойсеєнку та Данильцю було ухвалене відповідно до статті 61, частини другої Закону про імміграцію Латвії. При цьому термін дії є невизначеним.

Заборона на в’їзд до Латвії безпосередньо негативному відзначиться на кар’єрі гумористів. Річ у тім, що вже у вересні «Кролики» мали виступити у трьох латвійських містах. Тепер їхні концерти, вочевидь, скасують.

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Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко / © УНІАН

Зазначимо, ще до повномасштабної війни гумористи Данилець та Мойсеєнко славились своєю проросійською позицією. Вони підтримували анексію Криму, брали участь у пропагандистських заходах та незаконно відвідували півострів. Врешті, 2019 року гумористи опинилась в базі сайту «Миротворець».

Незадовго до початку повномасштабної війни в Україні вони відзначились у Росії заявами про цькування в Україні та скаржились на президента Зеленського. Коли РФ розпочала вторгнення на українські землі, вони обрали мовчання. Де перебувають зараз гумористи — точно невідомо. Однак 2023 року вони засвітились в Україні — коміки відвідали прощання зі співачкою Ніною Матвієнко.

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