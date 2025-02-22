Скандальний Антон Лірник показався з українським паспортом і відреагував на утиски його Росією

Скандальний комік Антон Лірник вийшов на зв'язок після внесення його до списку "іноагентів" РФ.

На своїй Facebook-сторінці Лірник зробив нову публікацію, де відреагував на спроби держави-терористки пригрозити йому юридичними та фінансовими обмеженнями. Комік з іронією поставився до нового статусу й припустив, що ним його "нагородили" через власний проєкт – моноспектакль, в якому він частково висміює російських політиків. Ба більше, свою байдуже ставлення до такої новини він підтвердив фото з паспортом України.

"Хтось у Росії подивився моноспектакль. Російським чиновникам-ідіотам: я іноземний агент за паспортом від початку. Але дякую за визнання моєї роботи", - зазначив Антон.

Антон Лірник

Антон Лірник про внесення його до списку "іноагентів" РФ

Вочевидь, Антон Лірник під час війни різко змінив позицію й час від часу допомагає фінансово батьківщині. Про це свідчать останні з його дописів на сторінці, де він донатив на збір з підтримки українських дітей.

Утім, на початку повномасштабного вторгнення комік усе ж оскандалився низкою своїх витівок. Так, він одразу виїхав з Москви й підтримав Україну картинкою у соцмережі, але продовжив розважати жителів країни-агресорки у компанії росіян на закордонних заходах. А перед тим і зовсім звертався до кремлівського диктатора з проханням допомогти зробити "зелений коридор" для вивезення цивільних з Волновахи.

Нагадаємо, нещодавно скандальний продюсер Потап показався із загадковою дівчиною та порозважався з нею на сонячному узбережжі за кордоном.

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