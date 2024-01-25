Скандальний блогер вибачився за відпочинок на Мальдівах у статусі волонтера і нарвався на хейт

Відома українська блогерка-мільйонниця Таня Пренткович разом з чоловіком, блогером Андрієм Гонковським, який перетнув кордон України як волонтер, публічно вибачилися за свій скандальний відпочинок на Мальдівах.

На своїх сторінках в Instagram закохані зробили спільний допис, де визнали свою помилку й вибачилися перед усіма, кого образили скандальним вчинком.

"Коли у нас, через зміщення дати події у Варшаві, з'явилась можливість провести тиждень разом з дітьми і сім'єю, ми нею скористалися… На жаль, ми не усвідомлювали наслідків цих дій. Ми повністю розуміємо, що зробили помилку, і розуміємо масштаб проблеми! Морально ми вчинили неправильно стосовно інших людей та сімей, і щиро перепрошуємо. Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні і за необхідності виїжджають закордон! Висновки зроблено! Ми робили і продовжуємо робити все, що від нас залежить для допомоги та підтримки нашої країни", - йдеться в повідомленні пари.

Таня Пренткович з чоловіком вибачилися за поїздку на Мальдіви / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

До слова, у Мережі користувачі розділилися на два табори. Одні прийняли такі вибачення, а інші – досі обурені ситуацією. А деякі і зовсім вважають ці слова черговим обманом. Мовляв, не випадково чоловік їхав до Польщі з валізою літніх речей.

Ви, мабуть, до кінця і не зрозуміли, що суть не у Мальдівах. Образливо, що Ви розказували як тяжко самій подорожувати і замилювали очі такій аудиторії. І як вірити Вашим словам в подальшому?

Ви не змусили нас погано думати про волонтерів та бізнеси. Ви змусили нас погано думати суто про вас

Хай краще поговорять про те, скільки всього ви зробили для ЗСУ. Таню, обіймаю!

З літніми речами? В Польщу? Взимку? Таню, ви за ід*отів нас вважаєте?

Нагадаємо, скандал довкола блогера Андрія Гонковського розгорівся через те, що чоловік під виглядом волонтерства у Польщі перетнув кордон України. А згодом виявилося, що він вирушив до коханої з дітьми на Мальдіви.

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