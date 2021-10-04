Скандальний бойфренд Трінчер про затримання патрульними: "Хочеш захисту, а отримуєш в їб*ло"

Хлопець планує відстоювати свої права в суді.

Бойфренд відомої української співачки Анни Трінчер – скандальний блогер Олександр Волошин вперше розповів, чому його затримали патрульні.

За словами Олександра його зупинити, бо він нібито порушив ПДР. Патрульні затримали його через те, що він їхав по смузі для громадського транспорту. Хоча блогер запевняє, що він просто хотів виконати поворот, а це дозволено робити, тим більше поворотник у нього був ввімкнений.

Олександра Волошина затримали патрульні / скріншот з відео

Олександр зупинився на вимогу патрульних та попросив надати йому ролик, де видно, що він порушив ПДР. За словами Волошина, поліціянти йому не показали відео.

Олександра Волошина затримали патрульні / скріншот з відео

"Відео ніяке мені не показали. Вони самі навіть не представилися. Тому коли вони просили мене показати їм своїм документи, я відмовився їх показувати", - говорить блогер.

Олександра Волошина затримали патрульні / instagram.com/voloshyn_xx

Після цього, його витягнули з машини, поклали лицем до асфальту з такою силою, що в нього залишились синці, та заламали руки. Наразі в Олександра пошкоджене плече, в нього порвані зв'язки, тому він лікуватиметься.

Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

"Я сплачую податки. По суті, вони отримують зарплатню завдяки мені. Я хочу захисту від них, а отримую в їб*ло. Коли я виграю в суді, подивимося, що скажуть диванні критики, які говорять, що я винен", - повідомив блогер.

Синці Олександра Волошина / instagram.com/voloshyn_xx

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