Скандальний бойфренд Трінчер пустив до будинку батьків зміїв та довів маму до істерики

Батьки не оцінили жарт.

Бойфренд відомої української співачки Анни Трінчер – скандальний блогер Олександр Волошин налякав батьків своїм пранком.

Так, хлопець пустив до будинку батьків зміїв, поки їх там не було. Він вирішив зняти на відео їхню реакцію, коли вони побачать тварин.

Олександр Волошин налякав батьків своїм пранком / скріншот з відео

Втім, батьки не оцінили жарту. Мама блогера настільки злякалась змій, що в неї почалася істерика.

Олександр Волошин налякав батьків своїм пранком / скріншот з відео

Проте, все ж таки згодом вони заспокоїлися та посміялися над цією ситуацією. Тато хлопця навіть ходив з сачком та допомагав збирати зміїв.

Олександр Волошин налякав батьків своїм пранком / скріншот з відео

"Я дійсно боюся. Мені зовсім не смішно. Я боюся цих гадів. Я не хочу боротися з цим страхом. Мені воно не потрібно", - розповіла мама Олександра.

Олександр Волошин налякав батьків своїм пранком / скріншот з відео

До слова, не всі й юзери оцінили жарт блогера. Зокрема, у коментарях під відео написали таке:

Я одна не бачу нічого смішного?

Це занадто!

Ідіотизм. Додуматися лише до такого!

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