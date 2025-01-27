Скандальний Іван Дорн з-за кордону звернувся до українців з неочікуваною заявою

Співак Іван Дорн, який від початку повномасштабної війни живе за кордоном, публічно звернувся до мами та українців.

Артист, який нещодавно виступав у компанії росіян, вийшов на зв'язок і заговорив українською. В Instagram Дорн опублікував скриншот листування з мамою в месенджері. Він показав, як рідна людина надіслала йому фрагмент з вірша Ліни Костенко "Прости мені, мій змучений народе". Ймовірно, цим уривком мама зірки намагалася натякнути, що сюжет тісно переплітається з його життям.

Іван Дорн з мамою під час спілкування / Фото: instagram.com/dorn_ivan

За це Іван вирішив їй публічно подякувати. Крім того, після низки скандалів співак звернувся українською до своїх земляків і висловив свою любов: "Мамо, дякую. Люблю вас всіх, мої хороші…". Ба більше, артист супроводив допис піснею Кузьми Скрябіна "Мовчати" й використав жовто-блакитні емоджі сердечок. Цікаво, що у коментарях юзери не обурилися діями зірки, а зазначили, що "найголовніше, щоб перед собою і близькими совість була чиста".

Нагадаємо, нещодавно співак OTOY прокоментував політичну позицію співака Івана Дорна та припустив, чому він вкрай мало говорить про злочини Росії на території України.

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