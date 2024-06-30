Скандальний Каньє Вест приїхав до Росії

Репера запримітили в Москві.
Скандальний американський репер Каньє Вест неочікувано приїхав до країни-агресорки Росії.
Про це розповіла російська продюсерка Яна Рудковська. Вона повідомила, що репер прилетів до Москви у суботу, 29 червня. Вест нібито зупинився в одному з готелів у столиці РФ.
"Зупинився у самому серці столиці! Схрестили пальці по шоу! Мегакрутий він, звісно! Що тут взагалі казати", - говорить Рудковська.
Окрім того, російські ЗМІ нібито зняли Каньє Веста в Росії. На кадрах можна було помітити, як людина, зовні схожа на репера, у супроводі охорони вийшла з авто та пішла до готелю.
Також росіяни повідомили і ціль приїзду Веста до Москви. Виявляється, що цього разу він прибув, аби привітати скандального російського дизайнера Гошу Рубчинського з днем народження, який святкував його саме 29 червня.
До слова, минулого року Каньє Вест найняв Рубчинського, який прославляє РФ, на роботу. Вони вже випустили у співпраці спільну колекцію одягу.
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