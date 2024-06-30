Скандальний Каньє Вест приїхав до Росії

Скандальний американський репер Каньє Вест неочікувано приїхав до країни-агресорки Росії.

Про це розповіла російська продюсерка Яна Рудковська. Вона повідомила, що репер прилетів до Москви у суботу, 29 червня. Вест нібито зупинився в одному з готелів у столиці РФ.

"Зупинився у самому серці столиці! Схрестили пальці по шоу! Мегакрутий він, звісно! Що тут взагалі казати", - говорить Рудковська.

Каньє Вест нібито приїхав до Росії

Окрім того, російські ЗМІ нібито зняли Каньє Веста в Росії. На кадрах можна було помітити, як людина, зовні схожа на репера, у супроводі охорони вийшла з авто та пішла до готелю.

Також росіяни повідомили і ціль приїзду Веста до Москви. Виявляється, що цього разу він прибув, аби привітати скандального російського дизайнера Гошу Рубчинського з днем народження, який святкував його саме 29 червня.

Репер Каньє Вест неочікувано приїхав до Росії

До слова, минулого року Каньє Вест найняв Рубчинського, який прославляє РФ, на роботу. Вони вже випустили у співпраці спільну колекцію одягу.

Гоша Рубчинський / Фото: Getty Images

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