Скандальний Мерилін Менсон замикав жінок та чинив над ними психологічне насильство – ЗМІ

Музикант таким чином "карав" жінок.

Стало відомо, що американський рок-музикант Мерилін Менсон, якого раніше звинуватили у зґвалтуванні, чинив над жінками психологічне насильство.

Так, видання The Rolling Stone пише, що він нібито замикав жінок у своєму будинку в Західному Голлівуді у звуконепроникній кімнаті зі скла та піддавав їх психологічним тортурам. До слова, приміщення спочатку було студією звукозапису. Втім, музикант переобладнав його та почав називати "кімнатою для поганих дівчат".

Мерилін Менсон / Associated Press

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Так, декілька жінок, з якими зустрічався рокер, підтвердили, що дійсно є таке приміщення у його будинку. Він використовував цю кімнату як "камеру ув'язнення, що використовується для психологічних тортур".

До слова, жінки розповіли, що він зачиняв їх у тому приміщенні на декілька годин без їжі та води. Таким чином, він "карав" їх за будь-які провинності.

Окрім того, й сам Мерилін не приховував це. Він неодноразово розповідав своїм друзям про кімнату. Також журналісти пишуть, що 2012 року він в одному інтерв'ю розповів про це приміщення: "Якщо хтось погано поводиться, я можу замкнути його там. Воно (приміщення — ред.) звуконепроникне".

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