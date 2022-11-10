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Скандальний Микита Джигурда отримав російське громадянство

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Час на прочитання
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Скандальний Микита Джигурда отримав російське громадянство

Микита Джигурда

Киянин підтримав війну Росії, водночас його рідні не розуміють проросійські настрої актора.

Скандальний російський актор Микита Джигурда, який родом із Києва, отримав російське громадянство.

Остаточно до Росії одіозний артист переїхав уже давно, втім, не поспішав змінювати паспорт. За його словами, він хотів приїжджати до рідних до Києва. Утім, після початку повномасштабної війни зрадник остаточно обрав Росію та підтримав вторгнення російських окупантів до України.

Микита Джигурда / ©
Микита Джигурда

Тим часом рідні Джигурди мають проукраїнську позицію. На початку повномасштабної війни вони поїхали до Польщі.

Джигурда заявив в інтерв'ю російським пропагандистам, що ті до нього їхати не захотіли. Ба більше, мама та сестра актора не розуміють, чому він проросійськи налаштований.

Нагадаємо, раніше скандальний актор отримував "паспорт" так званої "ДНР". Утім, Джигурду швидко позбавили "громадянства" фейкової республіки.

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Дата публікації
Перегляди
1900
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