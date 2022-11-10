Скандальний Микита Джигурда отримав російське громадянство

Скандальний російський актор Микита Джигурда, який родом із Києва, отримав російське громадянство.

Остаточно до Росії одіозний артист переїхав уже давно, втім, не поспішав змінювати паспорт. За його словами, він хотів приїжджати до рідних до Києва. Утім, після початку повномасштабної війни зрадник остаточно обрав Росію та підтримав вторгнення російських окупантів до України.

Микита Джигурда

Тим часом рідні Джигурди мають проукраїнську позицію. На початку повномасштабної війни вони поїхали до Польщі.

Джигурда заявив в інтерв'ю російським пропагандистам, що ті до нього їхати не захотіли. Ба більше, мама та сестра актора не розуміють, чому він проросійськи налаштований.

Нагадаємо, раніше скандальний актор отримував "паспорт" так званої "ДНР". Утім, Джигурду швидко позбавили "громадянства" фейкової республіки.

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