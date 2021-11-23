Скандальний наречений Анни Трінчер залив машину матері монтажною піною

Олександр продовжує дивувати дивними вчинками.

Наречений співачки та блогерки Анни Трінчер, бізнесмен, який у свої 24 уже заробляє десятки тисяч доларів, та за сумісництвом блогер Олександр Волошин відомий своїми скандальними витівками з поліцією та відібраним айфоном.

Та на цих "подвигах" хлопець зупинятися не збирається. Так, днями Волошин відрізнився тим, що залив автівку своєї матері монтажною піною. Щоправда, перед тим турботливо загорнув транспортний засіб плівкою, пише "Уніан".

УНІАН

Як розповіли очевидці події, інцидент стався минулої суботи у Бердичеві у дворі на вулиці Братів Міхеєвих.

"Якщо не помиляюся, то це те саме авто, яке колись подарував своїй мамі блогер Олександр Волошин. Діти мені розповідали, що, заливши автомобіль монтажною піною, він розіграв свою маму. Переглядаючи його блог, я так зрозуміла, що це помста за борщ, який вона вилила у багажник його авто", - розповіла місцева жителька Катерина.

Йдеться про нещодавній інцидент, коли мама Волошина у його червоний спорткар вилила борщ. Відео цієї події блогер запостив у себе в TikTok.

@voloshyn_97 Мама сказала это видео не наберёт много, а я сказал будет больше миллиона, вот и посмотрим) ♬ оригинальный звук - Волошин Александр

Цілком можливо, що таким, дещо незвичним чином, хлопець помстився.

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