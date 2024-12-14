Скандальний Олег Винник переніс концерт у Польщі: розлючені українці припустили, чому так сталося

Це шоу мало стати першим для артиста від початку повномасштабного вторгнення.

Скандальний співак Олег Винник, який під час війни виїхав до Німеччини, оголосив про перенесення концерту за кордоном.

Так, артист планував відіграти свій перший від початку повномасштабного вторгнення концерт 21 грудня у Польщі. Проте склалося не так, як гадалося. Оскільки днями він оголосив про перенесення шоу на наступний рік. Команда Олега Винника на офіційній сторінці зірки в Instagram написала, що вони вимушені були так зробити "з технічних причин".

Олег Винник оголосив про перенесення концерту у Польщі

Утім, українці вбачають у перенесенні його закордонного виступу дещо інше. Річ у тім, що на офіційному сайті з продажу квитків вони побачили, що з усього обсягу не було викуплено й половини місць у залі. Тож юзери, які не вірять у щирість Винника і його справжні наміри допомогти ЗСУ, у Мережі припустили, що шоу було перенесено саме через низький рівень попиту на його концерт.

Кількість проданих квитків на концерт Олега Винника у Польщі

Ба більше, у коментарях розлючені українці почали цькувати тих, хто все таки зібрався віддати свої гроші Виннику за шоу у Польщі. Водночас решта фанів навпаки залишилися вірними своєму кумиру й висловили йому слова підтримки. Тим не менш, сам Олег Винник жодним чином не реагує на хейт.

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