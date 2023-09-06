Скандальний Панін вийшов на зв'язок після арешту в Естонії та звинуватив пропагандистів у брехні

Скандальний російський актор Олексій Панін вперше вийшов на зв'язок після свого арешту поліцейськими Естонії та розповів, що насправді сталося.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі артист, російські пропагандисти насправді перекрутили всю інформацію. Панін звинуватив їх у брехні та зазначив, що його не відвозили до відділку та не заводили кримінальної справи. Тож акторові не загрожує жодна депортація до РФ.

"Не встиг прокинутися – вже купа інформації у пресі. Якась поліція, депортація... Це все брехня, абсолютна неправда! Мені зателефонували вже 58 каналів зі всього світу: з Ізраїля, Америки. Жодної депортації. Був маленький інцидент, пов'язаний із поліцією. Навіть немає жодної справи кримінальної", - прокоментував актор.

Олексій Панін / Фото: скриншот з відео

Панін також розповів, що ні до кого у двері не ломився. Насправді ж він був у стриптиз-клубі, де його хотіли обрахувати. Актор своєю чергою поскандалив із власниками закладу, через що ті викликали поліцію. Врешті, Паніна відвезли до витверезника та через шість годин відпустили.

"Я офіційно не порушував закони Естонії. Просто стався побутовий конфлікт. Без усяких дебошів, бійок та скандалів. Просто викликали поліцію та вирішили мене ізолювати на шість годин у так званому місцевому витверезнику. Я не сидів у камері. Жодної кримінальної статті, жодних претензій, все чудово, прекрасно. У мене взагалі немає претензій до естонської поліції", - прокоментував Панін.

Актора Олексія Паніна затримали поліцейські Естонії

Нагадаємо, днями російського актора Олексія Паніна в Естонії затримали поліцейські. Російські пропагандисти повідомили, що артист влаштував п'яний дебош і тепер йому загрожує депортація до Росії.

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