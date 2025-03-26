Скандальний прихильник Росії Жерар Депардьє неочікувано публічно принизив росіян

Артист, який славиться своєю прихильністю до РФ, зробив це в суді, де відбулося слухання його справи щодо сексуальних домагань.

Скандальний французький актор Жерар Депардьє неочікувано публічно принизив росіян.

Сталося це в суді. Так, у Франції відбулося слухання справи щодо звинувачень акторка в насильстві та сексуальних домаганнях, які нібито мали місце бути під час знімань картини "Зелені віконниці".

Артист всі звинувачення заперечує, пише France 24. Тим не менш, він визнає, що іноді дозволяв собі хамську поведінку та різкі висловлювання щодо жінок. Окрім того, Депардьє зізнався, що схопив одну з жінок, яка його звинуватила в неналежній поведінці, за стегна. Утім, за словами актора, він це зробив не навмисно, а лише щоб "вона не послизнулася". Зірка кіно говорить, що був неправий.

Жерар Депардьє у суді / Фото: Associated Press

Жерар Депардьє після того, як визнав своє хамство, заявив, що раніше йому говорили про його "російську натуру". Актор ділиться, що вона проявляється або через "пияцтво", або через "вульгарну поведінку". Таким чином артист показав, з чим в нього асоціюється його "російська натура".

"Мені завжди говорили, що у мене "російська натура". Не знаю, чи це через пияцтво, чи через вульгарність", – висловився артист.

Тим часом одна з жінок, яка звинуватила Жерара Депардьє в сексуальних домаганнях та насильстві поставила під сумнів його слова та продовжила наполягати на своєму. Вона стверджує, що актор поводився на знімальному майданчику "як дика тварина" і в суді демонструє "лицемірство". За її словами, Депардьє порушував особисті кордони, робив зауваження жінкам і в тому числі щодо їхнього одягу. Також вона заявила, що актор мацав її та робив "вульгарні заяви".

Жерар Депардьє у суді / Фото: Associated Press

Загалом, суд над Жераром Депардьє триває. Якщо його провину доведуть, акторові загрожує до п'яти років ув'язнення та штраф у розмірі 75 тисяч євро.

Зазначимо, Жерар Депардьє доволі скандальний актор. Зокрема, він славиться тим, що є палким прихильником Росії та 2013 року навіть отримав громадянство РФ. Тим часом в Україні актор перебуває в "чорному списку" через сепаратистські висловлювання. Повномасштабна війна поглядів Депардьє не похитнула.

Нагадаємо, нещодавно американський співак Джастін Тімберлейк "попустив" росіянку на своєму концерті. Жінка кинула виконавцеві бюстгальтер, однак він не оцінив такий вчинок.

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