Путініст народився у Києві та згодом змінив свою позицію.

Скандальний російський актор Микита Джигурда, який родом із Києва, вирішив поповнити лави ворожої армії РФ.

Так, одіозний артист після неодноразових поїздок на окуповані території України і розваг росіян виявив бажання приєднатися до одного з підрозділів країни-терористки, щоб чинити геноцид українців. До слова, путініст обрав собі місце, де вже служать чоловік заарештованої блогерки Олени Бліновської та Ельман Пашаєв, який є колишнім адвокатом актора Михайла Єфремова. Про це повідомили росЗМП.

"Так, Джигурда збирається заходити до цього підрозділу і вже запросив клопотання, яке є підставою, щоб громадянина розглянули на вакантну військову посаду у конкретному підрозділі", – заявили інсайдери пропагандистським медіа.

Микита Джигурда

Сам Джигурда наразі не коментував таку заяву, проте відомо, що свого часу кремлівський блазень приїздив до окупантів на Донбас у той підрозділ, де нібито зараз збирається воювати. І ще у березні там розважав армію РФ.

Зазначимо, наприкінці 2022 року Микита Джигурда отримав російське громадянство після того, як підтримав вторгнення російських окупантів до України.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков жорстко висміяв свою ексколегу, блогерку-путіністку Настю Івлєєву, яка зганьбилася своєю пропагандистською позицією.

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