Скандальний Спартак Суббота втік з України під час війни і отримує статус біженця – блогер

Скандальний "психолог" Спартак Суббота під час війни втік з України і збирається отримувати статус українського біженця.

Так стверджує блогер-пліткар Богдан Беспалов. За його інформацією, Суббота наразі нібито зі своєю дружиною, моделлю Єлизаветою Комар, перебуває в Барселоні, Іспанія. З України так званий "психолог" виїхав нещодавно. Ба більше, він нібито ще й незаконно перетнув кордон, давши прикордонникам хабаря.

"Спартак Суббота все ж таки днями незаконно виїхав з України, заплативши прикордонникам хабар. Наразі він перебуває зі своєю дружиною в Барселоні", - йдеться в повідомленні Беспалова.

Спартак Суббота нібито втік з України

Тим часом Telegram-канал "Гувернантка" повідомив, що скандальний Суббота ще й планує в Іспанії отримати статус українського біженця, а також надав відповідне фото, де так званий "психолог" зображений з дружиною. Саме тоді він, мовляв, і падав необхідні документи.

Спартак Субботак нібито в Іспанії

Наразі Спартак Суббота та його дружина відмовчуються. Щоправда, Єлизавета таки частково видала їхнє місце перебування. В Instagram в неї зазначено, що вона проживає на два міста – Київ та Барселону. Окрім того, Telegram-канал "Гувернантка" звертав раніше увагу на одну зі сторіз дружини Спартака, де вона засвітилася біля одного з барселонських соборів.

Допис дружини Спартака Субботи

Нагадаємо, за кордоном зараз відсиджується співак Олег Винник. Нещодавно в команді артиста прокоментували закиди, що він втік з України під час війни.

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