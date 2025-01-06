Скандальний учасник нацвідбору на "Євробачення" відповів, чому під час війни слухає пісні росіян

Учасник нацвідбору на "Євробачення-2025" ENLEO, який претендує на місце 10 фіналіста конкурсу, пояснив, чому під час війни продовжує слухати пісні росіян.

Так, артист потрапив у скандал ще в середині грудня. Виконавець зізнався, що іноді може ввімкнути "ностальгічні" пісні росіян та показав історію своїх прослуховувань. На екрані було помітно, що ENLEO слухав треки Oxxxymiron, до того ж нові, ЛСП та Markul. В інтерв'ю Славі Дьоміну виконавець пояснив, що дійсно ввімкнув декілька композицій, адже випадково на них натрапив у соцмережах. Із цікавості ENLEO прочитав текст та пролистав пісні.

"Вечір до того відео, я натрапив на якийсь тікток Oxxxymiron, і оскільки я дійсно до війни раніше слухав декілька його пісень, вирішив подивитися, що там в нього вийшло, пролистав ці пісні, почитав тексти. Я зробив велику помилку, тому що це було зроблено на платформах Apple Music, Spotify. Коли ти прослуховуєш цю пісню, ти платиш якусь дуже-дуже маленьку, але копієчку туди", - пояснив артист.

Перший скандал на нацвідборі: один із учасників зізнався у прослуховуванні російськомовних пісень

ENLEO говорить, що після гучного скандалу зробив для себе висновки і не вмикатиме більше треків росіян. Що ж стосується нацвідбору на "Євробачення", то виконавець ділиться, що правил конкурсу не порушив, однак все ж таки він не мав слухати російські пісні.

"Я не порушував жодних правил, але я порушив важливе правило, неписане для артиста українського. Мені справді прикро, що так сталося. Я виніс із цього важливий урок. Я більше не зайду послухати російську пісню. Ці прослуховування були не через любов до тих пісень чи до тих артистів, це був чисто якийсь інтерес", - додав артист.

Нагадаємо, цьогоріч нацвідбір на "Євробачення" не минає без скандалів. Співак TESLENKO міг поборотися за місце 10 фіналіста, однак зняв свою кандидатуру. Раніше артист говорив, що зробить це, якщо ENLEO не дискваліфікують. Врешті, нещодавно стало відомо, що TESLENKO намагається поїхати на конкурс від іншої країни.

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