Скандальний Волошин просто з-за кордону приголомшив вітчима розкішним подарунком за понад 3 млн грн

Популярний блогер Олександр Волошин, який влітку повідомив про виїзд з України, похизувався елітним подарунком для свого вітчима.

За словами блогера, вітчим Олександр для нього одразу став другим батьком. Волошин на своєму YouTube-каналі зізнався, що майже одразу після знайомства з вітчимом у дитинстві у них зав'язалися чудові стосунки. Так, вітчим виховував і підтримував його з семи років, як рідного сина. Тож у старшому віці блогер вирішив віддячити рідній людині за постійну турботу.

"У мене є тато, а є батя. Тато – це людина, з якою я прожив до шести років, а батя з'явився у моєму житті в сім чи вісім років. Вже приблизно 20 років моя мама й батя живуть разом. Роблять життя один одного щасливішим. Впевнений, що вони проживуть до старості. Те, наскільки батя зміг мене, чужу людину, прийняти, для мене у свідомому віці є нереальним здивуванням. Він ставився до мого молодшого брата, свого рідного сина, і до мене з однаковою любов'ю й теплотою. Ніколи в житті я не відчував, що когось люблять більше. Навпаки він навіть мені більше приділяв часу й завжди переживав. Він мене полюбив, як і я його. І в один момент я зрозумів – це мій батя. Може бути два батька", - зворушив зірка Мережі.

Олександр Волошин з родиною / Фото: скриншот з відео

Так, Олександр Волошин на знак вдячності вітчиму здійснив його мрію – придбав для нього Mercedes за понад 3 млн грн. Блогер зробив сюрприз у доволі оригінальний спосіб. З-за кордону, де він зараз проживає, скерував таємний план і заздалегідь попросив батьків зробити для нього послугу. Мовляв, йому потрібно записати відео з подякою поблизу автівки для військових. Проте вже під час запису до батьків Волошина під'їхало ще одне авто, яке було призначене вже для вітчима.

"Мій кум, помічниця, оператор їдуть в Бердичів для того, щоб вручити батькові подарунок. Батьки думають, що приїде просто машина для Бердичівського підрозділу. Нічого іншого вони не підозрюють. Коли вони вийдуть до машини для військових, то почнуть знімати відео, як батько дякує за машину, яка поїде на такий-то напрямок. Для моєї звітності. У цей момент перед ним заїде його машина", - поділився Волошин.

Вітчим Олександра Волошина / Фото: скриншот з відео

Вітчим Олександра Волошина / Фото: скриншот з відео

Така несподіванка довела до сліз обох батьків блогера. Вітчим Олександра зізнався синові по відеозв'язку, що втратив дар мови від шоку. Але згодом зі сльозами подякував Волошину й одразу взявся покермувати новим Mercedes. За цим процесом блогер спостерігав з Іспанії по відеозв'язку.

"У мене клубок в горлі. Дякую дуже! Я тебе дуже люблю синок. Немає слів. Я думав це машина для військових", - висловився вітчим Олександр.

Вітчим Олександра Волошина / Фото: скриншот з відео

Мама Олександра Волошина / Фото: скриншот з відео

Вітчим Олександра Волошина / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька показала рідкісні фото зі своєю мамою й здивувала її молодим виглядом.

Читайте також: