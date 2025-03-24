Скандальний Жерар Депардьє постане перед судом за звинуваченнями у сексуальному насильстві

Скандальний французький актор Жерар Депардьє постане перед судом у справі щодо сексуального насильства.

Суд відбудеться вже сьогодні, 24 березня, у Парижі. Актора судитимуть у справі щодо сексуального насильства над двома жінками, яке нібито сталося 2021 року під час знімань фільму "Зелені віконниці". Тоді 34-річна асистентка режисера та 54-річна сценаристка заявляли про неналежну поведінку з боку Депардьє на знімальному майданчику. Актор нібито вчиняв проти жінок сексуальне насильство, домагався їх та ображав, пише The Guardian.

Сам Жерар Депардьє всі звинувачення заперечує. Утім, акторка Анук Грінберг, яка також грала у фільмі, підтримала жінок, додавши, що артист дозволяв собі "непристойну поведінку". Загалом, суд у цій справі мав відбутися ще торік у жовтні. Однак судове засідання перенесли через погіршення стану здоров'я актора.

Жерар Депардьє у суді / Фото: Associated Press

Загалом, від 2018 року Жерера Депардьє понад 20 жінок звинувачували в сексуальному насильстві. Першою це зробила акторка Шарлотта Арнольд. Щоправда, спочатку вона подала заяву анонімно, однак коли прокуратура закрила справу, то розкрила свою особистість і висунула нові звинувачення. Наразі ж до суду дійшли лише дві справи. Сам Жерар Депардьє всі звинувачення заперечує.

Нагадаємо, нещодавно суд виніс вирок у справі зірки серіалу "Ейфорія" Олександра Вествуда. Актора відправили на понад 15 років за ґрати за зґвалтування та педофілію.

Читайте також: