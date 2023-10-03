Скандальний Жерар Депардьє вперше відповів на звинувачення у зґвалтуванні

Скандальний французький актор Жерар Депардьє вперше публічно прокоментував звинувачення у зґвалтуванні.

Артист написав відкритого листа, який був опублікований у газеті Le Figaro. Жерар Депардьє заперечує всі звинувачення, що стосуються справи акторки Шарлотти Арнольд. Кінозірка заявив, що інтим між ними відбувся зі згоди обох сторін. Ба більше, за його слова Шарлотта сама приходила до його дому два рази.

Жерар Депардьє / Фото: Associated Press

"Я більше не можу погоджуватися з тим, що чую, що читаю про себе. Я думав, що мені байдуже, але ні, насправді ні. Я нарешті хочу сказати свою правду. Я ніколи не ображав жінку. До мене додому прийшла жінка, за власним бажанням піднялася до моєї кімнати. Тепер вона каже, що її там зґвалтували. Вона поверталася до мене. Між нами ніколи не було примусу чи насилля", - заявив актор.

Зазначимо, вперше Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні 2018 року. Жінка тоді зробила це анонімно. Однак прокуратура закрила справу через відсутність доказів. Жінку не задовольнило таке рішення суду. 2021 року вона знову висунула звинувачення, однак вже розкрила свою особу. Це була акторка Шарлотта Арнольд.

Шарлотта Арнольд / Фото: twitter.com/CharloteArnould

Навесні скандального Жерара Депардьє знову звинуватили у зґвалтуванні. 13 жінок висунули звинувачення проти актора, однак лише троє з них подали заяву до поліції.

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