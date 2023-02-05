Скандальний Жерар Депардьє зізнався у любові до Росії та назвав війну в Україні "нісенітницею"

Відомий французький актор та режисер Жерар Депардьє через майже рік війни в Україні висловив своє ставлення до країни-агресорки.

Зокрема, одіозний Депардьє не змінив своєї думки стосовно Росії, яка напала на Україну та щодня вбиває невинних людей. За словами актора, попри все, йому подобається російська культура і він любить цю країну.

Не забув Жерар й про те, що він має російське громадянство.

"Для мене нічого не змінилося. Я все-таки росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру. Але я вважаю за краще уникати розмов на цю тему, ніхто не може сказати про це нічого розумного! Ніхто!" – висловив свою думку скандальний актор в інтерв'ю французькому виданню Augsburger Allgemeine.

Жерар Депардьє / Фото: Associated Press

На запитання журналіста, чи засуджує він війну в Україні, Жерар відмовився говорити на цю тему, назвавши це "великою нісенітницею".

"Я ненавиджу, коли змішують політику та акторство. Я не хочу більше говорити на цю тему, аніж: війна — це велика нісенітниця", - додав Депардьє.

Зазначимо, Жерар Депардьє – палкий прихильник кремлівського диктатора Путіна та країни-агресорки Росії. Ба більше, 2013 року в актора з'явилося російське громадянство.

Тим часом в Україні Депардьє перебуває у "чорному списку". Актору заборонено приїжджати до країни. Причиною цьому стали сепаратистські висловлювання Жерара, зокрема про те, що Україна – це частина Росії.

Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, одіозний актор у квітні минулого року засудив дії "політичної верхівки" країни-агресорки, назвав росіян невинними, а війну в Україні - "братовбивчою". Також актор збирався переказати кошти зі своїх концертів на допомогу "українським жертвам".

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