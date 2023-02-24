Скандального 70-річного Гарві Вайнштейна засудили ще на 16 років за зґвалтування російської моделі

Скандально відомого голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, який відбуває 23-річний тюремний термін у Нью-Йорку, засудили до додаткових 16 років ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях.

Цього разу одіозного кіномагната у зґвалтуванні звинуватила російська акторка та модель, ім'я якої не назвали, пише CNN. За словами жертви, інцидент стався у лютому 2013 року. Тоді Вайнштейн з'явився на порозі її готельного номера у Беверлі-Гіллз без запрошення та примусив до орального сексу:

"Гарві Вайнштейн назавжди знищив частину мене тієї ночі 2013 року. Кримінальний процес був жорстоким, і адвокати Вайнштейна влаштували мені пекло як свідку, але я знала, що маю довести справу до кінця, що я й зробила. Я сподіваюся, що Вайнштейн більше ніколи не побачить світу за межами своєї тюремної камери", – прокоментувала жертва рішення суду.

Гарві Вайнштейн / Фото: Associated Press

Жінка додала, що ця ситуація змусила її втратити свою особистість, жертва Вайнштейна "була убита горем, спустошена і самотня".

Своєю чергою, продюсер запевняє, що цієї жінки не знає і всі звинувачення, висунуті проти нього нею, заперечує: "Я стверджую, що я невинний. Я ніколи не ґвалтував і не наражав на сексуальне насильство цю жінку. Я ніколи не знав цю жінку, і факт у тому, що вона не знає мене. Це через гроші", - сказав продюсер.

Нагадаємо, що скандал навколо голлівудського кіномагната Гарві Вайнштейна розгорівся 2019 року. Тоді розслідування видання The New York Times показало, що протягом 20 років Вайнштейн змушував акторок займатися з ним сексом, натомість обіцяв ролі в кіно. Серед жертв одіозного продюсера є чимало відомих імен. Зокрема, продюсер домагався до Гвінет Пелтроу, Анджеліни Джолі, Сальми Гаєк та багато інших.

Гарві Вайнштейн та Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

Гарві Вайнштейн та Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Гарві Вайнштейн та Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Гарві Вайнштейн та Роуз Макгавен / Фото: Getty Images

У березні 2020 року Вайнштейна офіційно засудили до 23 років позбавлення волі за сексуальне насильство.

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