Скандального Мериліна Менсона звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої

Американського рок-музиканта Мериліна Менсона звинуватили у грумінгу, зґвалтуванні та сексуальному і психологічному насильстві проти неповнолітньої.

Ймовірна жертва подала заяву до Верховного суду округу Нассау на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, під вигаданим ім'ям Джейн Доу, пише The Rolling Stone.

Вона вказала, що вперше це трапилося 1995 року, коли їй було лише 16 років. Після концерту в Далласі Мерилін запросив її та інших дівчат-підлітків до свого гастрольного автобуса. Там він дізнався їхній вік, адрес, клас у школі та записав імена. Після цього він вчинив дії насильницького характеру.

Мерилін Менсон / Фото: Associated Press

"У гастрольному автобусі відповідач Ворнер (Брайан Ворнер – справжнє ім'я Менсона – прим. ред.) вчиняв різні злочинні дії сексуального характеру проти позивачки, яка на той час була незайманою, у тому числі насильницьке злягання та вагінальне проникнення... Позивачка відчувала біль, була налякана, засмучена, принижена і розгублена. Після того, як він закінчив, він розсміявся і зажадав, щоб вона "прибиралася до біса з його автобуса" і пригрозив, якщо вона комусь розповість про це, він уб'є її та її родину", - йдеться в заяві.

Дівчина також заявила, що музикант неодноразово вчиняв насильницькі дії проти неї. Зокрема, вона до свого повноліття продовжувала контактувати з ним та декілька разів супроводжувала його в гастрольних турах. Після цього позивачка почала зловживати алкоголем та забороненими речовинами.

Мерилін Менсон / Фото: Getty Images

У заяві також серед обвинувачених фігурують також колишні лейбли Менсона Interscope і Nothing Records.

Нагадаємо, Мериліна Менсона вперше звинуватили у сексуальному насильстві на початку 2021 року. Першою про це заговорила акторка та екснаречена скандального музиканта Еван Рейчел Вуд. За її словами, він її ґвалтував та ображав протягом п'яти років їхніх стосунків. Згодом понад 10 жінок зробили аналогічні заяви.

Сам Менсон все заперечує і назває подібні звинувачення "спотворенням реальності". Тим часом колишня дружина епатажного співака Діта фонт Тіз заявила, що за роки стосунків з Мериліном вона не помічала за ним такої поведінки.

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