Скандального тіктокера Даню Мілохіна побили в Грузії та вигнали до Росії

Щоправда, до РФ блогер не квапиться повертатися, адже там його розшукує військкомат.

Відомого російського тіктокера-мільйонника Даню Мілохіна побили в Грузії через його національність.

Таку інформацію поширили російські пропагандисти. Зазначається, що інцидент трапився в центрі Тбілісі, де Мілохін давав інтерв'ю та зізнавався у любов своїй батьківщині – країні-агресорці Росії. Після розмови із журналісткою блогер прогулювався містом та чомусь вирішив зазирнули до вікна одного з жителів Тбілісі. Місцевому це не сподобалося.

Даня Мілохін / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Чоловій вийшов на подвір'я та надавав росіянину стусанів. Грузин нібито під антиросійські гасла попросив Мілохіна поїхати геть до Росії та не лізти до його країни. Окрім того, житель Тбілісі нагадав блогеру про 2008 рік, коли РФ вторглася до Грузії. До бійки долучилися ще декілька чоловіків, однак їх швидко розборонили.

Тим часом Даня Мілохін не став скаржитися поліції та швидко втік з Грузії. Щоправда, блогер поїхав не до Росії, яку так розхвалює та зізнається їй у любові. Мілохін втік до ОАЕ, адже в РФ його розшукує військкомат.

Даня Мілохін / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Зазначимо, блогер 2021 року незаконно їздив до окупованого Росією Криму. Після чого йому заборонили в'їзд до України. Минулого року скандальний Мілохін покинув РФ та переїхав до США, де навіть примудрився на відео заспівати гімн України у компанії з українським блогером Артуром Бабічем, який нині живе та працює в РФ. У вересні Мілохін повернувся до Москви, де планував залишитися жити. Однак там йому хотіли вручити повістку та відправити на війну. Сам блогер, вочевидь, попри палку любов до РФ, не бажає їхати м'ясом на фронт.

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