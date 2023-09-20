Скандального тіктокера Мілохіна у Росії військкомат оголосив у розшук

Відомого російського тіктокера-мільйонника Даню Мілохіна у Росії оголосили у розшук за заявою військкомату міста Анапа.

Відповідна інформація з’явилася на росЗМП. На запитання росчйського пропагандистського видання, чи розшукують Мілохіна за заявою військового комісаріату як ухилиста, джерело відповіло, що за даними військового комісаріату міста Анапа, його оголосили в розшук. Взагалі він зареєстрований в Москві, але там він не вступив на облік.

Раніше російська пропагандистка Катерина Мізуліна заявила, що Мілохіна необхідно відправити на війну проти України. Після цього він виїхав з РФ.

Даня Мілохін / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Зазначимо, що 2021 року скандально відомий тіктокер Даня Мілохін прилітав до окупованого Криму. Після цього, у січні 2022 року Мілохін намагався потрапити до України, однак СБУ його не впустила, повернула і відправила у зворотному напрямку.

У жовтні 2022 року Мілохін покинув РФ і переїхав до США, де під час стріму з українським блогером Артуром Бабічем заспівав гімн України. У вересня 2023 року тіктокер повернувся до Росії, та після заяви Мізуліної відправити його м’ясом на передову до українських захисників, Мілохін виїхав до ОАЕ.

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