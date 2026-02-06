Скандального коміка Нурлана Сабурова вигнали з РФ на 50 років: у Мережі назвали причини

Нурлан Сабуров

Реклама

Казахський комік Нурлан Сабуров, який здобув славу в РФ, поплатився за свою позицію під час війни.

Так, держава-терористка заборонила артисту в’їзд на 50 років. Про це гуморист дізнався просто в аеропорту Москви, куди прямував із ОАЕ зі знімань рекламного проєкту. РосЗМІ пишуть, що причиною рішення нібито стали порушення міграційних та податкових правил, а також висловлювання Сабурова щодо війни проти України. Зокрема, час від часу зі сцени він міг висміювати росіян. До речі, комік, якого в Мережі давно прозвали «слугою страху», не має російського громадянства.

Наразі Нурлан перебуває у зоні очікування депортації, оскільки нібито не має коштів на зворотний рейс. Російські Telegram-канали повідомляють, що для супроводу до Дубаю будуть залучені два повітряних маршали.

Реклама

Нурлан Сабуров в зоні для депортації

Але допоки одіозний шоумен пожинає плоди жартів про росіян і проблем із законом, його ставлення до України насправді таке ж саме неоднозначне. Ще на початку повномасштабної війни Росії проти України Сабуров потрапив до бази «Миротворець» за публічне висміювання жертв російсько-української війни.

Річ у тому, що публіка неодноразово вимагала від коміка висловити свою позицію, але зі сцени він уникав прямих заяв. Пам’ятний епізод трапився під час одного з виступів за кордоном, коли на сцену раптово вийшла українка в костюмі з червоними плямами, символізуючи кров загиблих, а заляканий Сабуров обмежився лише цинічним жартом про «місячні».

Тож тепер балансувати між двома стільцями російському коміку не вийде — його діяльність у країні-терористці наразі під суворим контролем.