ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2500
Час на прочитання
2 хв

Скандального коміка Нурлана Сабурова вигнали з РФ на 50 років: у Мережі назвали причини

Держава-терористка запроторить стендап-коміка назад до країни, звідки він прибув.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров

Казахський комік Нурлан Сабуров, який здобув славу в РФ, поплатився за свою позицію під час війни.

Так, держава-терористка заборонила артисту в’їзд на 50 років. Про це гуморист дізнався просто в аеропорту Москви, куди прямував із ОАЕ зі знімань рекламного проєкту. РосЗМІ пишуть, що причиною рішення нібито стали порушення міграційних та податкових правил, а також висловлювання Сабурова щодо війни проти України. Зокрема, час від часу зі сцени він міг висміювати росіян. До речі, комік, якого в Мережі давно прозвали «слугою страху», не має російського громадянства.

Наразі Нурлан перебуває у зоні очікування депортації, оскільки нібито не має коштів на зворотний рейс. Російські Telegram-канали повідомляють, що для супроводу до Дубаю будуть залучені два повітряних маршали.

Нурлан Сабуров в зоні для депортації

Нурлан Сабуров в зоні для депортації

Але допоки одіозний шоумен пожинає плоди жартів про росіян і проблем із законом, його ставлення до України насправді таке ж саме неоднозначне. Ще на початку повномасштабної війни Росії проти України Сабуров потрапив до бази «Миротворець» за публічне висміювання жертв російсько-української війни.

Річ у тому, що публіка неодноразово вимагала від коміка висловити свою позицію, але зі сцени він уникав прямих заяв. Пам’ятний епізод трапився під час одного з виступів за кордоном, коли на сцену раптово вийшла українка в костюмі з червоними плямами, символізуючи кров загиблих, а заляканий Сабуров обмежився лише цинічним жартом про «місячні».

Тож тепер балансувати між двома стільцями російському коміку не вийде — його діяльність у країні-терористці наразі під суворим контролем.

Дата публікації
Кількість переглядів
2500
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie