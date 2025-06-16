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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3335
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Скандального Потапа "швидкою" забрали до лікарні: "Вдячний лікарям – я живий"

Скандальний Потап натякнув на серйозні проблеми зі здоров'ям. Репер показав фото з лікарні та поділився, що сталося.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Потап

Потап / © instagram.com/realpotap

Український репер і продюсер Потап потрапив до лікарні, куди його відвезли "швидкою допомогою".

Про це артист розповів у своєму Instagram, а також опублікував фото з медзакладу. Скандальний Потап говорить, що, звичайно ж, мріяв про паузу від роботи, але не такою ціною. У продюсера виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, що йому довелося викликати "швидку допомогу". Репера забрали до лікарні, де йому поставили крапельниці. У подробиці Потап вдаватися не став. Однак, вочевидь, сталося щось серйозне, адже, за словами виконавця, він вижив завдяки роботі медиків.

Потап / © instagram.com/realpotap

Потап / © instagram.com/realpotap

"Я мріяв про перерву і отримав її: швидка допомога, крапельниці, лікарня. Вдячний лікарям — я живий!" – нажахав продюсер.

Потап / © instagram.com/realpotap

Потап / © instagram.com/realpotap

Потап / © instagram.com/realpotap

Потап / © instagram.com/realpotap

Зазначимо, Потап під час повномасштабної війни дедалі частіше опиняється в епіцентрах гучних скандалів. Найбільше репера критикують через те, що він перебуває за кордоном та не повертається до України. Окрім того, діставалося продюсеру й через неоднозначну поведінку. Зокрема, він розважався з росіянами за кордоном, а також давав інтерв'ю російському журналістові Юрію Дудю. До того ж Потап не цурається співати російською.

Нещодавно колишня бек-вокалістка репера Марта Адамчук висловилася про його позицію. Виконавиця пояснила, як ставиться до такої неоднозначної поведінки Потапа під час повномасштабної війни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3335
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