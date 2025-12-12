Скандальну Анну Алхім оштрафували на майже п'ять мільйонів гривень: як блогерка порушила закон

Анна Алхім

Скандальну блогерку Анну Алхім оштрафували на майже п'ять мільйонів гривень.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Мінцифри". Вже й відома причина такого значного штрафу. Виявляється, Анна Алхім порушувала закон України. Річ у тім, що в країні заборонена реклама азартних ігор та казино. Проте блогерка знехтувала цим.

"Мінцифри" повідомляє, що під час моніторингу на сторінці Анни Алхім в Instagram виявили незаконну рекламу. Блогерці вже назначили покарання – штраф у розмірі 4,8 мільйонів гривень.

"Команда агентства під час моніторингу виявила в Instagram-stories блогерки рекламу азартних ігор. За порушення закону Анна Алхім отримає штраф у 4 800 000 гривень", - йдеться в повідомленні "Мінцифри".

Анна Алхім / © instagram.com/anya.alkhim

Зазначимо, Алла Алхім під час повномасштабної війни опинялась в епіцентрі багатьох скандалів. Найгучніші з них – це палка підтримка російської мови та відмова спілкуватися українською. Також блогерка не соромиться зізнаватись у тому, що слухає музику артистів з РФ та споживає фільми, які створює країна-агресорка.

Також Алхім вчинила скандал, коли публічно зізналась у стосунках з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним.