Скандальну Стужук упіймали на брехні та показали, хто насправді закидав її дім "коктейлями Молотова"

Скандальну блогерку-мовчунку Софію Стужук упіймали на брехні щодо нещодавнього підпалу її будинку у Латвії "коктейлями Молотова".

Українська блогерка Анна Алхім у своєму Telegram-каналі розповіла, що Стужук вирішила влаштувати піар. Зокрема, у будинок мовчунки ніхто не кидав коктейлі Молотова. Як виявилося, "підпал" влаштував її бойфренд петардами. Його запримітили на камерах відеоспостереження, які були у сусідів.

У будинок Софії Стужук кидали коктейлі Молотова / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Як розповіла Алхім, скандальна Стужук це організувала задля того, аби привернути увагу аудиторії до свого іменного конкурсу.

"Аж перемкнуло від такого цинізму. Невдалу тему для піару вибрала. Коли твоїх співгромадян, у тому числі вагітних жінок та дітей, які сплять вночі у житлових будинках, вбивають балістичними ракетами - все не так однозначно і карма у них така, а ти - голуб миру і поза політикою, а коли в тебе петардою запустили - ко-ко-ко. Замах на життя. Оце гнида", - обурилася блогерка Анна Алхім.

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Софія Стужук вирішила мовчати про війну в Україні, яку розв'язала Росія. Коли країна-агресорка масовано обстрілює ракетами українські міста та селища, блогерка знаходить виправдання діям окупантів.

Нині Стужук мешкає зі своїм бойфрендом у Латвії, до України одіозна блогерка не збирається повертатися.

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