Скандальну Стужук упіймали на брехні та показали, хто насправді закидав її дім "коктейлями Молотова"

Українська блогерка розповіла про черговий піар-хід мовчунки Софії Стужук.
Скандальну блогерку-мовчунку Софію Стужук упіймали на брехні щодо нещодавнього підпалу її будинку у Латвії "коктейлями Молотова".
Українська блогерка Анна Алхім у своєму Telegram-каналі розповіла, що Стужук вирішила влаштувати піар. Зокрема, у будинок мовчунки ніхто не кидав коктейлі Молотова. Як виявилося, "підпал" влаштував її бойфренд петардами. Його запримітили на камерах відеоспостереження, які були у сусідів.
Як розповіла Алхім, скандальна Стужук це організувала задля того, аби привернути увагу аудиторії до свого іменного конкурсу.
"Аж перемкнуло від такого цинізму. Невдалу тему для піару вибрала. Коли твоїх співгромадян, у тому числі вагітних жінок та дітей, які сплять вночі у житлових будинках, вбивають балістичними ракетами - все не так однозначно і карма у них така, а ти - голуб миру і поза політикою, а коли в тебе петардою запустили - ко-ко-ко. Замах на життя. Оце гнида", - обурилася блогерка Анна Алхім.
Зазначимо, від початку повномасштабної війни Софія Стужук вирішила мовчати про війну в Україні, яку розв'язала Росія. Коли країна-агресорка масовано обстрілює ракетами українські міста та селища, блогерка знаходить виправдання діям окупантів.
Нині Стужук мешкає зі своїм бойфрендом у Латвії, до України одіозна блогерка не збирається повертатися.
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