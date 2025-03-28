Скандальний блогер Волошин після крадіжки залишився без паспорта України за кордоном

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

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Скандальний блогер Олександр Волошин після заяви про пограбування його будинку в Польщі назвав речі, які викрали зловмисники.

Так, у своїх сторіз Волошин повідомив, що після інциденту за кордоном він залишився без українського та закордонного паспорта, готівки в розмірі п'яти тис. доларів, телефону, коштовного годинника за понад один млн гривень та документів на віллу на Балі, яку він придбав. Майже все це лежало у сейфі, який невідомі просто винесли з будинку.

Олександра Волошина пограбували / © instagram.com/voloshyn_xx

Ошелешений блогер пояснив, що грабіжники вдерлися у його варшавський будинок через гараж. Волошин припустив, що невідомі цілеспрямовано прямували до сейфу та його кабінету на другому поверсі будинку, де зберігалися всі вкрай необхідні речі й документи, адже на першому поверсі майже нічого не чіпали.

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Раніше зірка Мережі ділився, що правоохоронні органи вже ведуть розслідування. Утім, якщо винних не знайдуть, то зрозуміло, що за законом поновлювати українські документи Олександру доведеться шляхом звернення до консульства України, з якої він втік влітку минулого року. І дотепер невідомо, чи законно він перетнув кордон чи ні. Але все ж зазначив, що полишив Батьківщину з метою безпеки й уникнення погроз.