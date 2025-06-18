Скандальний блогер-втікач Волошин зізнався, чи повернеться до України і на які гроші живе за кордоном

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

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Скандальний блогер Олександр Волошин, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, зізнався, чи планує повернення до України та які кошти живе.

Наразі блогер перебуває в Іспанії. У скандального Волошина поцікавилися підписники, чи повернеться він до України. Блогер зазначив, що намагається нічого не планувати в своєму житті. Утім, Олександр дав зрозуміти, що думок про повернення до України найближчим часом у нього немає. Волошин зазначив, що приїде з-за кордону лише в тому випадку, якщо з'явиться така змога.

"Намагаюся нічого не планувати. Живу одним днем. Якщо колись випаде така змога, то залюбки б повернувся", - пояснив блогер.

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Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Також у Волошина поцікавилися, на які кошти він нині живе та ким працює. Блогер зазначив, що має заощадження, які дозволяють йому комфортно почуватися у фінансовому плані. Окрім того, Олександр додав, що йому й не потрібно багато коштів. Проте блогер наразі розмірковує над тим, чим би хотів займатися, адже вважає, що працювати все ж таки потрібно.

"Я дуже багато працював останні 10 років, тому жити життя є за що. Я вже казав, що мені не потрібно багато коштів для того, щоб комфортно жити. Принаймні не потрібно багато по моїх минулих мірках. Але в цілому зараз розглядаю, якій справі присвятити свій час, тому що не працювати взагалі – з*лупа", - додав Волошин.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Виїзд Олександра Волошина за кордон – що відомо

Влітку минулого року Олександр Волошин виїхав з України та заявив, що не повернеться. Блогер стверджував, що йому довелося покинути країну, адже його життю нібито загрожувала небезпека. Щоправда, доказів цього він не надав.

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Українців неабияк обурив такий вчинок Волошина. Річ у тім, що під час дії воєнного стану чоловікам призовного віку заборонено перетинати кордон. Тож, не зрозуміло, наскільки законно блогер виїхав з України.