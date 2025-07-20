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Скандальний директор, якого заскочили за зрадою на концерті, звільнився: його компанія зробила заяву
СЕО IT-компанії Astronomer подав у відставку після відео з нібито його коханкою на концерті Coldplay.
Скандал на концерті Coldplay у США, де в епіцентрі опинився CEO IT-компанії "Astronomer" Енді Байрон, спричинив гучний резонанс не лише у Мережі, а й у бізнес-середовищі.
Так, нещодавно фан-камера під час концерту зафільмувала, як під час шоу Енді обіймається з невідомою жінкою. Коли пара помітила, що потрапила в об’єктив, обоє поспіхом відсторонились і спробували приховати обличчя.
Менш ніж за добу TikTok із цим фрагментом набрав понад 50 мільйонів переглядів. Користувачі звинуватили чоловіка у зраді, адже Байрон перебуває у шлюбі. Згодом журналісти з'ясували, що таємничою жінкою на відео є Крістін Кебот — керівниця відділу кадрів тієї ж компанії Astronomer.
Врешті, 19 липня компанія офіційно оголосила, що Енді Байрон подав заяву про звільнення, яку рада директорів одноголосно прийняла. Про це повідомляє CNN.
"Astronomer віддана цінностям та культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Від наших лідерів очікують встановлення стандартів поведінки та відповідальності, але останнім часом ці стандарти не дотримувалися", — заявили в компанії.
Сам Байрон публічно інцидент не коментував. Відомо, що він видалив свій профіль у LinkedIn, а його дружина Меган — деактивувала акаунт у Facebook і прибрала прізвище чоловіка зі сторінки.
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