Скандальний директор, якого заскочили за зрадою на концерті, звільнився: його компанія зробила заяву

Енді Байрон і Крістін Кебот на концерті Coldplay у США

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Скандал на концерті Coldplay у США, де в епіцентрі опинився CEO IT-компанії "Astronomer" Енді Байрон, спричинив гучний резонанс не лише у Мережі, а й у бізнес-середовищі.

Так, нещодавно фан-камера під час концерту зафільмувала, як під час шоу Енді обіймається з невідомою жінкою. Коли пара помітила, що потрапила в об’єктив, обоє поспіхом відсторонились і спробували приховати обличчя.

Менш ніж за добу TikTok із цим фрагментом набрав понад 50 мільйонів переглядів. Користувачі звинуватили чоловіка у зраді, адже Байрон перебуває у шлюбі. Згодом журналісти з'ясували, що таємничою жінкою на відео є Крістін Кебот — керівниця відділу кадрів тієї ж компанії Astronomer.

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Енді Байрон і Крістін Кебот на концерті Coldplay у США / © dailymail.co.uk

Врешті, 19 липня компанія офіційно оголосила, що Енді Байрон подав заяву про звільнення, яку рада директорів одноголосно прийняла. Про це повідомляє CNN.

"Astronomer віддана цінностям та культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Від наших лідерів очікують встановлення стандартів поведінки та відповідальності, але останнім часом ці стандарти не дотримувалися", — заявили в компанії.

Сам Байрон публічно інцидент не коментував. Відомо, що він видалив свій профіль у LinkedIn, а його дружина Меган — деактивувала акаунт у Facebook і прибрала прізвище чоловіка зі сторінки.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка розповіла про їхній шлюб та як велика різниця у віці впливає на них.

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