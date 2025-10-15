Скандальний Іван Дорн розсекретив свій бізнес в Україні та як заробляє кошти

Іван Дорн / © скриншот з відео

Співак Іван Дорн розсекретив свій бізнес в Україні та зізнався, як взагалі заробляє кошти.

З початком повномасштабної війни виконавець оселився за кордоном. Виконавець в інтерв'ю росіянину Юрію Дудю говорить, що в нього є збереження. Окрім того, Іван Дорн заробляє виступами на корпоративах та фестивалях. Також артист отримує роялті. Співак зізнається, що й його дружина, яка є дизайнеркою інтер'єрів, чудово заробляє.

"Живу на власні кошти. Я заробляю корпоративами, фестивалями, роялті. У мене заробляє дружина, іноді я живу на її гроші. Вона дизайнерка інтер'єрів", - говорить артист.

До речі, виявляється, Іван Дорн ще й вкладає кошти в Україні, зокрема, в нерухомість та акції компаній. Виконавець говорить, що, з одного боку, це йому вигідно, а з іншого – таким чином це показує його віру, що в країні все буде добре.

"Вкладаю в забудову, нерухомість, стартапи. Я вкладав в акції українських компанії. Я плачу податки досі. Я бачу в цьому користь і паралельно пишаюсь, що це ще й віра в Україну", - зізнався артист.

Зазначимо, Іван Дорн після початку війни на сході України та анексії Криму продовжував будувати кар'єру в Росії. Ба більше, він називав українців та росіян "братнім народом". З початком повномасштабного вторгнення артист засудив дії РФ. Він перейшов на українську мову та активно робив дописи про злочини росіян. Та згодом риторика виконавця змінилась. Він припинив публікувати новини про війну, перейшов знову на російську, а також продовжує співати пісні цією мовою. Ба більше, Дорн не цурається виступами для росіян, а згодом взагалі анонсував випуск альбому з російськомовними піснями.

