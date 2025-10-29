Скандальний Олег Винник неочікувано показався з Андрієм Данилком у Берліні

Олег Винник та Андрій Данилко

Скандальний співак Олег Винник неочікувано показався з шоуменом Андрієм Данилком, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

Так, 28 жовтня в артистки був концерт у Берліні. Саме там мешкає Олег Винник, який під час повномасштабної війни неодноразово потрапляв у скандали. Виконавець, схоже, вирішив не пропускати таку подію та відвідав шоу. Ба більше, Винник не лише побував на концерті, а й зустрівся з Андрієм Данилком.

Скандальний виконавець записав відео з шоуменом, яким поділився в Instagram. На кадрах Олег Винник промовив, що Сердючка – форевер. Тим часом Андрій Данилко на ці слова відповів, що це – правда.

Андрій Данилко та Олег Винник

Зазначимо, Олег Винник після початку повномасштабної війни неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, спочатку артист стикався з хвилею гейту через те, що відмовчувався про війну. Та згодом артист видав, що підтримує Україну та нібито опікується благодійним фондом.

Також співака критикували, що він під час війни перебуває за кордоном. На що Олег Винник заявив, що виїхав до Німеччини, оскільки лікувався від тяжкої хвороби. Та торік колишній продюсер виконавця видав геть іншу версію. Він заявив, що Олег Винник втік з України після початку повномасштабної війни, а коли перетинав кордон, то ховався під пледом між сидіннями авто. Також Олександр Горбенко натякнув, що, мовляв, жодної хвороби немає, а натомість співак страждає від залежностей. Окрім того, Горбенко ставив під сумнів благодійну допомогу Винника.

До речі, скандальний співак поступово відновлює концертну діяльність, звичайно ж, за кордоном. Хоч артист заявляв, що російською співати не буде, інакше "обблює себе", але слова не дотримав. Щоправда, з концертами Виннику теж не щастить, адже квитки продаються неохоче. Нещодавно артист новою заявою виправдав низку своїх провалів.