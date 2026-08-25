Скандальний Олег Винник видав правду про своє справжнє громадянство: "Мене можна засуджувати"

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Реклама

Скандальний співак Олег Винник видав правду про своє справжнє громадянство.

Виконавець заявляє, що 26 років проживає в Німеччині. Однак він не є громадянином цієї країни, а лише резидентом. Олег Винник на YouTube-каналі "Агент провокатор" говорить, що в нього українське громадянство. Утім, вочевидь, виконавець бажає отримати німецьке. Як говорить співак, до України він приїжджав лише працювати та в гості, а от як вдома почувається у Німеччині.

Реклама

«Зараз у мене нема громадянства Німеччини, я резидент. 26 років я живу тут, понад 20 років я є резидентом цієї країни. Напевно, це було б правильно стати німцем, бо більшу частину свого дорослого життя я тут. Я тут краще все розумію, ніж на батьківщині. В Україні я навчався, приїжджав туди на роботу, в гості. Напевно, було б правильно сьогодні стати німцем. Але так склалася доля, що я поки українець», — прокоментував співак.

Реклама

Олег Винник

До речі, в Україні вже дозволено мати подвійне громадянство за певних законодавчих умов. Проте Винник говорить, що поки нічого не змінюватиме з документами. Принаймні, поки в Україні триває війна.

«Мене можна засуджувати як завгодно, але я знаю, що більша частина нормальних людей у світі хотіла б жити, як я в Німеччині — цивілізовано. Сьогодні вже можна мати два громадянства. Я поки живу. Поки у нас війна, це все складна тема», — додав скандальний артист.

Зазначимо, Олег Винник після початку повномасштабної війни неодноразово опинявся в епіцентрах скандалів. Найбільше артиста критикують за те, що він після 24 лютого 2022 року виїхав за кордон, оселився в Німеччині та не повертається до України. До речі, співак періодично дає концерти, на яких, до того ж, співає російською. За це його теж критикують, оскільки він присягався відмовитися від російськомовного репертуару, бо інакше «обблює себе».

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник назвав двох українських артистів, які підтримали його після виїзду за кордон. Співак розкрив, із ким із шоубізнесу підтримує хороші стосунки.

Реклама

Новини партнерів