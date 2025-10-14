ТСН у соціальних мережах

Гламур
244
2 хв

Скандальний Потап на тлі мовного скандалу дружини висловився про українську: "Маніпулятивна тема"

Потап знову сколихнув Мережу заявами про українську мову.

Віра Хмельницька
Потап

Потап / © instagram.com/realpotap

Скандальний український артист та продюсер Потап, він же Олексій Потапенко, який тривалий час переховується за кордоном, знову обурливо висловився про українську мову.

Втікач дозволив собі цинічні заяви щодо української. Спочатку Потап — ніби намагаючись показати, що "все добре" — кілька фраз промовив українською. Та вже за мить без жодних пояснень перейшов на російську й почав виправдовуватися, мовляв, "немає жодних проблем із мовою" ані в нього, ані в його обраниці Насті Каменських.

"Ми співаємо різними мовами — іспанською, англійською, українською та російською. Українська — наша рідна та перша мова. Нам ставлять запитання однією мовою — ми відповідаємо нею", — заявив Потап в інтерв’ю Іллі Ланцману.

Потап / © скриншот з відео

Потап / © скриншот з відео

Після цього артист назвав мовне питання "маніпулятивною темою" й звинуватив суспільство у "напруженості": "Ми часто потрапляємо до маніпулятивної теми, суспільство напружене".

Ба більше, скандальний репер додав, що в Україні, мовляв, "живе багато народів, які говорять різними мовами", тож українцям "треба просто домовитися між собою".

Підсумував свою промову утікач пафосною фразою: "Наша місія як артистів — дати людям надію. У нас є сенс — одна квітуча, красива Україна".

Варто зазначити, що під час повномасштабної війни Потап вирішив продовжувати кар’єру за кордоном і неодноразово опинявся в центрі гучних скандалів. Зокрема через виступи з російськомовним репертуаром та розваги у компанії росіян. Його дружина Настя Каменських, своєю чергою, нещодавно потрапила у мовний скандал, через що відомий український бренд розірвав з нею співпрацю.

