Скандальний Потап неочікувано відкрив бізнес за кордоном

Потап / © instagram.com/realpotap

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Скандальний репер та продюсер Потап, який під час повномасштабної війни не повертається до України, неочікувано відкрив бізнес за кордоном.

Про це артист розповів у своєму Tik Tok, де він використав псевдонім Slavic Balagan. Бізнес, звичайно ж Потап не став відкривати в Україні, адже з початком повномасштабної війни живе за кордоном. Зокрема, виконавець реалізував свою ідею в іспанському курортному місті Марбелья, де доволі часто відпочивають українці.

Потап став власником ресторану. Він вже встиг показати, який вигляд має його заклад. Артист опублікував фото, де позує на тлі ресторану.

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Потап у Марбельї

Зазначимо, Потап від початку повномасштабного російського вторгнення став доволі скандальною знаменитістю. Найбільше його критикують через те, що, попри війну, він не повертається до України та живе за кордоном. Також репер оскандалився своєю піснею "Волонтер", відпочинком у Дубаї з росіянами, виступом у Німеччині як "артист російського ретро" та інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.

Нагадаємо, нещодавно Потап вперше за тривалий час засвітився з дружиною Настею Каменських. Також артист здивував зізнанням.