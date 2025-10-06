ТСН у соціальних мережах

Скандальний Потап здивував новим бізнесом у США та анонсував елітні коктейлі за 200 тисяч доларів

Продюсер поділився деталями про новий рід діяльності.

Віра Хмельницька
Потап

Потап / © instagram.com/realpotap

Скандальний український продюсер та репер Потап, який під час війни відмовився від життя в Україні та емігрував до США, розповів про несподіваний поворот у своїй кар’єрі.

Артист заснував власний ресторан у Маямі під назвою Hay Day. У своєму Instagram Потап поділився, як змінилася його щоденна рутина після переїзду. Він зазначив, що попри роботу в новій сфері, створення контенту залишається важливою частиною його життя.

"Коли ти понад 20 років працюєш у сфері розваг, інтерв’ю стають частиною твого ДНК. Знімання відео, інтерв’ю, фотографії, створення контенту за допомогою штучного інтелекту — це мій повсякденний ритм", — зізнався скандальний репер.

Потап / © скриншот з відео

Потап / © скриншот з відео

За словами Потапа, він вже готує для відвідувачів ексклюзивну новинку. Багатьох шокувала заява продюсера про найдорожчий коктейль у місті.

"Нещодавно в подкасті в Маямі я розповідав про наш новий ресторан Hay Day, де незабаром ми будемо подавати найдорожчий коктейль у місті — за 200 тисяч доларів", — наголосив він.

Варто нагадати, що під час війни Потап не раз опинявся у центрі гучних скандалів. Артист мав надмірні контакти з росіянами — охоче виступав російською та давав інтерв’ю медіа РФ. В Україні це суттєво вдарило по його репутації, однак сам продюсер намагається демонструвати, що в його житті все гаразд. Попри це, в одному з інтерв’ю Потап цинічно заявив, що "з часом українці знову сприйматимуть його позитивно".

Нагадаємо, нещодавно Потап приголомшив відвертістю щодо власного гонорару за виступи за кордоном, а також назвав вартість приватних концертів Артема Пивоварова та Олі Полякової.

