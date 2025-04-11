Скандальний продюсер Юрій Бардаш поплатився за зраду: Зеленський запровадив санкції проти пропагандиста

Юрій Бардаш

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Президент України Володимир Зеленський затвердив новий пакет санкцій проти російських пропагандистів, серед яких — скандальний музичний продюсер Юрій Бардаш.

11 квітня на сайті Офісу президента з’явився указ, який вводить у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про персональні санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб, причетних до поширення ворожої пропаганди. До списку потрапили 71 особа та 18 російських медіаресурсів. Серед них — продюсер-путініст Юрій Бардаш, який публічно підтримує дії країни-агресорки та відкрито зрадив Україну.

Згідно з документом, Юрія Бардаша планують позбавити всіх державних нагород України та інших форм вшанування. Крім того, буде заблоковано його фінансові активи на території нашої держави.

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Юрій Бардаш

До слова, 2024 року Служба безпеки України повідомила Юрію Бардашу про підозру в антиукраїнській діяльності. Як зазначили в СБУ, після початку повномасштабного вторгнення продюсер утік до РФ, де почав активну інформаційну кампанію на підтримку окупантів. Ба більше, Бардаш публічно похизувався у соцмережах новим паспортом громадянина Росії, остаточно підтвердивши свій перехід на бік ворога та кривавих злочинів.

Зазначимо, Юрій Бардаш — колишній український музичний продюсер, відомий як засновник і продюсер таких гуртів, як “Грибы”, “Quest Pistols Show” і “Нервы”. Проте за останні роки його ім’я дедалі частіше з’являється в контексті проросійської пропаганди, а не музики.