Скандальний репер KYIVSTONER зізнався в любові до Москви й зганьбився вихвалянням росіян

Відомий репер, ексучасник гурту "Гриби" KYIVSTONER, який під час війни втік за кордон, висловив свою скандальну позицію.

Як і більшість втікачів, репер опинився повністю поза контекстом і забув про кривавий геноцид українців. У результаті KYIVSTONER, який під час війни втік до Словаччини, цинічно згадав про свою "любов" до Москви у той час, як сотні тисяч українців борються за незалежність і віддають життя на фронті.

"Сумую, але не за поїздками до Росії, а за поїздками до Москви. Тому що це вайб. Сумую, бо є багато друзів, яких я хотів би побачити й поспілкуватися. Та й загалом Москва — дуже класне місто, це топ. За це мене можуть закидати камінням, але це факт", — видав репер в інтерв’ю Юрію Дудю.

Так, замість чіткої позиції щодо РФ, яка знищує його Батьківщину, KYIVSTONER воліє грати зрадницьку роль "поза політикою". Водночас він сміливо заявляє, що не хоче бути залученим до новин про війну та просто обирає комфортне життя без "політичної метушні". Але втікач все ж намагався вдати, що хоч якось дотичний до України своїм жалюгідним зізнанням про допомогу знайомим.

"Мені не цікаві ні політика, ні країна. Мені кажуть, що я сиджу на двох стільцях. У мене дупа не така велика. Тобто критикую дії української влади — зрадник. Критикую дії російської влади — ще щось скажуть. Уся політична метушня мені не цікава. Для мене важливо, щоб люди перестали помирати — це моя мрія. Гратися в політичні ігри я не хочу. Сидіти й жити війною неможливо, коли ти там не перебуваєш. Це ні до чого не призведе. Не можу так жити. Якщо я можу допомагати своїм пацанам, які воюють і виживають, з України, то я допомагаю і грошима, і словом. А сам я тут перебуваю у Братиславі", — сказав KYIVSTONER.

"Позаполітичні" висловлювання втікача видаються особливо цинічними на тлі того, що він відкрито критикує українську владу та пишається російськими артистами. У той час як українці щодня втрачають рідних через російську агресію, KYIVSTONER називає деяких зіркових росіян "братами".

"Максим Галкін. Це мій брат. І Вася Баста. Ти дивишся на цих людей і розумієш, що таких більше ніколи не зустрінеш. Кожен з них ерудований по-своєму і викликає приємні емоції. Ти пишаєшся, що знаєш цих людей", — шокував горе-артист.

