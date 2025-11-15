Скандальний репер P. Diddy у в'язниці заснував бізнес-програму: як зірка надихає ув’язнених

P. Diddy / © Associated Press

Репер P. Diddy, який опинився у центрі секс-скандалів і нині перебуває за ґратами, несподівано знайшов нове покликання.

Як повідомив Us Weekly колишній ув’язнений Бруклінського слідчого ізолятора Реймонд Кастільо, Шон Комбс (справжнє ім’я репера) вирішив перетворити тюремний час на можливість навчати інших. За словами Кастільо, артист запустив авторську освітню програму під назвою «Free Game With Diddy» (з англ. «Безкоштовна гра з Дідді»). У її рамках репер навчає майбутніх колишніх в’язнів підприємницьких навичок — від формування бізнес-плану до розуміння того, на які «жертви доведеться піти, щоб реалізувати задумане на свободі».

«P. Diddy привніс у підрозділ єдність, про яку донедавна не йшла мова. Ба більше, навіть консультанти, менеджери, помічники наглядачів приходили подивитися, як він збирає в одній кімнаті людей різних культур і рас», — розповів інформатор.

Колишній ув’язнений зазначив, що заняття мали відчутний ефект. За його словами, репер змушував своїх «студентів» читати по декілька годин щодня, вести нотатки та обговорювати їх у групі. Після цього він давав зворотний зв’язок і «пояснював, як застосувати нові знання у реальному житті».

«Заняття були справді дивовижними. Вони надихали та давали надію. Цей курс вплинув на всіх. Він змусив кожного мислити під іншим кутом, більше цінувати себе та більше спілкуватися з тією стороною себе, яка любить тебе. Це спонукає досягати кращого», — підсумував Кастільо.

Зазначимо, що P. Diddy був засуджений за організацію поїздок жінок із метою сексуальної експлуатації. Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років і двох місяців ув’язнення, а також штраф у розмірі 500 тисяч доларів. Після звільнення репер протягом п’яти років перебуватиме під наглядом спецслужб.