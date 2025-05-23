Скандальний український продюсер Бардаш отримав жорсткий вирок суду за пропаганду війни РФ

Юрій Бардаш

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Колишній український музичний продюсер Юрій Бардаш отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав його винним у публічній підтримці збройної агресії РФ, закликах до повалення конституційного ладу та розпалюванні ворожнечі.

Вінницький міський суд виніс вирок музиканту через публічне виправдовування та підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України, поширення проросійських наративів. Вирок передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, що підлягає конфіскації, на користь держави. Такі дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

"Судом встановлено, що обвинувачений – продюсер музичних проєктів, співак та хореограф, який тривалий час проживав та отримував дохід від цієї діяльності в Україні, усвідомлюючи, що він може впливати на думку людей в українському та російському суспільстві, виражав українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України", — йдеться у рішенні на офіційному сайті суду.

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Зрадник Юрій Бардаш

До слова, Бардаш у своїх інтерв’ю поширював заклики до повалення конституційного ладу України. А його соцмережі майоріли маячнею про війну та розпалювали національну та релігійну ворожнечу. Ба більше, 2024 року отримав громадянство Росії.

"З метою збереження своїх активів та можливості здійснення діяльності у рф, обвинувачений давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також в соціальних месенджерах публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію рф проти України та розпалювали національну та релігійну ворожнечу", - міститься у повідомленні суду.

Судовий розгляд проходив заочно, оскільки обвинувачений, попри отримання відповідних повідомлень, не з’являвся на судові засідання і не надав жодних пояснень щодо висунутих обвинувачень. Вирок наразі не був ним публічно прокоментований.

Нагадаємо, Юрій Бардаш здобув популярність в українському музичному середовищі як продюсер таких проєктів, як "Гриби", Quest Pistols та "Нерви". Після початку збройної агресії Росії 2014 року та повномасштабного вторгнення, Бардаш неодноразово публічно виступав із заявами на підтримку РФ, зокрема висловлював бажання, щоб Росія окупувала всю територію України.

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