Гламур
576
2 хв

Скандальний Волошин розійшовся з новою дівчиною: "Саша нестабільний, такого кадра ще не зустрічала"

Олександр Волошин розсекретив нові стосунки на початку серпня. Нині ж його обраниця запевняє, що вони не пара.

Віра Хмельницька
Олександр Волошин

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Скандальний блогер Олександр Волошин, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, розійшовся з дівчиною.

Принаймні, саме так стверджує модель OnlyFans та блогерка Аліна Миронець. Зокрема, користувачі звернули увагу, що Олександр Волошин видалив їхні спільні знімки зі свого фотоблогу. Тож, юзери поцікавилися, що ж між ними відбувається насправді.

Аліна Миронець запевнила, що жодних драм не було. Вони просто сіли і відверто поговорили одне з одним, після чого зрозуміли, що не є парою. Блогерка запевняє, що перебуває в чудових стосунках з Олександром Волошиним, але приятельських. Також вони підтримують зв'язок одне з одним.

Олександр Волошин та Аліна Миронець / © instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин та Аліна Миронець / © instagram.com/voloshyn_xx

"Ми в першу чергу стали партнерами і друзями. Багато дали одне одному, прекрасно комунікуємо чи комунікували. Найважливіше, що ми, залишаючись чесними, сіли і сказали одне одному про те, що ми не пара і ніколи не будемо нею. Це не було кохання жінки й чоловіка. Це була любов людини до іншої людини", - говорить блогерка.

Також Аліна Миронець вдячна Волошину, що той з'явився в її житті та подарував безцінний досвід. За словами блогерки, таких людей вона ще не зустрічала: "Саша нестабільний, чим він і прекрасний. Я такого кадра ще не зустрічала, а це означає безцінний досвід".

Допис Аліни Миронець

Допис Аліни Миронець

Нагадаємо, Олександр Волошин та Аліна Миронець розсекретили свої стосунки на початку серпня. Вони познайомилися в Мережі, а вже згодом зустрілися в реальному житті. Згодом між ними закрутився роман. Щоправда, вони й раніше ділилися, що це більш партнерські стосунки. До речі, раніше Олександр Волошин здивував, як колишня дружина Анна Трінчер відреагувала на його нові стосунки.

576
