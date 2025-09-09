Скандальний Волошин здивував реакцією ексдружини Трінчер на його нову кохану: "Була образа"

Анна Трінчер, Олександр Волошин і Аліна Миронець

Скандальний блогер Олександр Волошин після заяви про свій новий роман розкрив реакцію на це його колишньої дружини, співачки Анни Трінчер.

Раніше блогер не приховував, що після розлучення інколи спілкувався з артисткою. Зараз він пояснює, що то було з метою пропрацювання старих образ одне на одного. Та врешті, все змінила ситуація після того, як зірка закрутив роман з моделлю OnlyFans та блогеркою Аліною Миронець. В інтерв'ю Василю Тимошенку Волошин зізнався, що Трінчер просто припинила за ним слідкувати у соцмережах.

"У неї була образа на мене. Вона казала, що боїться мене, як вогню, як чорта. І вона хотіла це виправити. Ми почали спілкуватися. Думаю, що це сприйняття мене трохи залишилося. Після того, як я почав зустрічатися з Аліною, то вона всюди відписалася від мене. І зараз знову не спілкуємося. Може, почнемо, не знаю", — зізнався блогер.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Скандальний блогер тепер фокусується на новій дівчині та каже, що це вперше після колишньої, хто зумів так глибоко його зрозуміти. Ба більше, вони домовилися про особливий формат стосунків, де вони більше схожі на партнерство. Водночас Волошин розкрив їхній бюджет і зізнався, що всі її фінансові потреби покриває саме він.

"Вже за декілька днів я сказав їй, що хочу, щоб вона була зі мною. І саме не в форматі дівчини, а в форматі партнерки. Ми домовилися, що ми не пара, а партнери — більше, ніж стосунки, більше, ніж друзі, більше, ніж все. Якщо у мене виникне ідея про вільні стосунки, то я спокійно можу до неї прийти без страху. Це не про метелики в животі. Було розуміння, що це моя людина, та спокій. Я — бюджет. Коли треба, то кидаю. Думаю, 2-4 тис. доларів на місяць", — додав втікач.

