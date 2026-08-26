Скандальний Винник емоційно відреагував на його бойкот в Молдові: "Мені образливо, бо це неправильно"

Олег Винник

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Скандальний співак Олег Винник емоційно відреагував на його бойкот у Молдові.

Ще наприкінці червня виконавець потрапив до списку небажаних артистів країни. Разом із ним там опинилась низка російських співаків-путіністів. Олег Винник утримувався від коментарів щодо цього. Проте на YouTube-каналі "Агент провокатор" артист видав, що його це зачепило і взагалі — він не розуміє, через що опинився в цьому списку.

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«Це було якимсь, напевно, смішним шоком. Я цього не очікував. Я прочитав, що я поруч з якимись російськими артистами в якомусь списку небажаних артистів у Молдові. Я побачив там себе єдиного з України. Я не зрозумів, в чому небажання мене бачити там. Мені, з одного боку, образливо, бо це неправильно», — прокоментував співак.

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Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник говорить, що намагався з’ясувати причину такого рішення Мінкульту Молдови. Однак, за його словами, він не отримав пояснень. Натомість артист додав, що він може проводити в Молдові концерти, але через його перебування в списку небажаних артистів існує ризик, що його просто не пустять до країни.

«Моя співробітниця надіслала Мінкульту Молдови лист, щоб нам роз’яснили, в чому причина, нам відповіді як такої не надійшло. Наскільки я розумію, Мінкульт підпорядковується розвідці та службі безпеки. Я тоді подумав, до чого це… Але вони не забороняють, вони просто можуть не пустити до країни. Але це не пояснення, я б хотів би дізнатися, за що та чому. Не дай Боже поїдеш, а потім образливо повертатися назад, не потрапивши до країни», — додав співак.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Олег Винник виїхав до Німеччини, де тривалий час дотримувався мовчання. За це артист неодноразово стикався з критикою. Проте сам співак до України не повертається, а нещодавно видав правду про своє справжнє громадянство.

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