Скандальний Винник після втечі з України зібрався підкорювати Німеччину піснею про зраду

Олег Винник

Скандальний співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни виїхав з України, намагається підкорити тепер Німеччину.

Після 24 лютого 2022 року виконавець уникав публічності. А нині ж він намагається повернутися в інформаційне поле. Ба більше, скандальний виконавець ще й випустив нову пісню. Цього разу артист намагається підкорити Німеччину, де проживає, тож композиція лунає німецькою мовою. У пісні Олег Винник співає про "зраду" та "ніж у спину від близьких людей".

"Нова пісня— це історія про зраду. Про біль, який ріже глибше, ніж будь-яка рана. Про те, як найближчі люди можуть вдарити в спину тоді, коли ти найменше цього очікуєш і найпідлішим чином. Ця пісня — для тих, хто знає, як болить, коли втрачаєш віру в тих, кому довіряв найбільше", - говорить скандальний артист.

Звичайно ж, прихильники творчості в Олега Винника залишилися. Тим не менш, чимало користувачів покепкували з його спроб відродити співочу кар'єру. Користувачі жартома навіть порадили йому зробити дует зі Slavic Balagan.

Виїзд Олега Винника під час війни за кордон – що відомо

Олег Винник наразі є скандальним артистом. Виконавця почали критикувати через його позицію під час повномасштабної війни. Річ у тім, що співак перебуває за кордоном та не повертається до України. Ба більше, деякий час виконавець взагалі мовчав про війну.

Згодом команда Олега Винника вийшла на зв'язок. Спочатку стверджувалося, що співак виїхав з України до початку повномасштабної війни до Німеччини, де нібито лікувався від тяжкої хвороби.

Олег Винник та Олександр Горбенко

Однак торік колишній продюсер Винника Олександр Горбенко видав свою версію. За його словами, виконавець нібито втік у перші дні повномасштабної війни. При цьому під час перетину кордону артист лежав на задньому сидінні, вкритий пледом. Також Горбенко розповів про нібито залежності Винника. Сам співак зазначив, що виїхав за кордон законно, адже є резидентом Німеччини.

До речі, Горбенко також ставив під сумнів мільйонну благодійну допомогу Олега Винника війську. Продюсер просив надати звіти, які це підтверджують. У такому випадку він обіцяв забрати свої слова назад та перепросити. Однак звіти надані так і не були.