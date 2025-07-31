Скандальний Винник розкрив правду про свою дружину, яку приховував: "Хочу розвіяти міф"

Олег Винник і Таюне / © instagram.com/taunetaisia

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Скандальний співак Олег Винник, який від початку повномасштабної війни в Україні перебуває в Німеччині та не повертається, розкрив правду про свою дружину.

Виконавець вже багато років перебуває в шлюбі. Його дружина – співачка Таюне. Про особисте до повномасштабної війни Олег Винник взагалі нічого не говорив. Подейкували, що скандальний артист приховує дружину, аби мати статус "завидного холостяка". Однак сам скандальний співак у своєму Tik Tok говорить, що просто оберігав дружину, мовляв, разом зі славою приходить "заздрість" та "злість". А він нібито не хотів, щоб така доля спіткала його обраницю.

"Преса часом пише, що я граю роль холостяка, приховую свою дружину заради шанувальниць…Ні! Я її не приховую, я її оберігаю, так як і своїх рідних, тому що в шоубізнесі разом зі славою приходить заздрість, ненависть, злість і багато чого недостойного. Я любив і буду її любити, і буду дякувати Богу саме за таку", - заявив співак.

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Олег Винник

Також Олег Винник видав, що є "підкаблучником". За словами виконавця, він обожнює дружину, хоче бачити її щасливою, а вона ж своєю чергою є його музою та надихає творити. Скандальний артист говорить, що це все й робить з нього "підкаблучника".

"Я хочу розвіяти найстрашніший міф. Олег Винник – підкаблучник. Це не міф, а правда. І я не соромлюся цього, а навпаки пишаюсь, тому що вважаю це за силу. Не всі чоловіки можуть про це говорити. Якщо ви вважаєте, що підкаблучник – це той, хто обожнює свою жінку, хоче бачити її щасливою, який кайфує від неї, дякує Богу саме за таку жінку, яка є моєю музою, яка щосекунди і серцем, і справою зі мною, яка мені дає от той чудотворний пендель, тоді так – це я, Олег Винник, підкаблучник. Офіційно заявляю!" – заявив артист.

Олег Винник

Зазначимо, Олен Винник одружений зі співачкою Таюне. У подружжя є син. Разом вони проживають за кордоном, а саме в Німеччині. За це Олегу Виннику прилітає критика. Річ у тім, що виконавець до повномасштабної війни жив в Україні та активно заробляв кошти. Після 24 лютого 2022 року Винник виїхав з країни та оселився в Німеччині. Про повномасштабне російське вторгнення до України співак тривалий час взагалі мовчав. Згодом Олег Винник заявив, що виїхав з країни через тяжку хвороби. Колишній продюсер артиста спростував це і розповів про нелегальний перетин кордону співаком. Нещодавно Винник відповів на ці закиди і назвав документ, завдяки якому виїхав з України.