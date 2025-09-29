Скандали зірок під час війни: російські пісні Каменських, подвійні стандарти Винника і втеча Волошина

Настя Каменських, Олег Винник, Олександр Волошин

Реклама

Війна в Україні не лише змінила життя мільйонів, але й оголила позиції багатьох зірок українського шоубізнесу.

Деякі артисти чітко обрали підтримку держави під час повномасштабного вторгнення, а інші ж — потрапили під шквал критики через неоднозначні дії чи висловлювання. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про гучні скандали українських знаменитостей, які намагалися адаптуватися до нових реалій, але втрапили у репутаційну пастку та підірвали довіру.

Настя Каменських

Співачка відома як NK від перших днів повномасштабного вторгнення підтримувала Україну та розповідала про вторгнення РФ на різноманітних інтерв'ю за кордоном. Вона інколи давала концерти вдома та публічно обіцяла уникати своїх російськомовних під час війни. Однак її концерт у США в серпні 2025 року став справжнім резонансом. Артистка виконала старі хіти російською, а зі сцени заявила, що "неважливо, якою мовою розмовляти, головне — це любов". Ця фраза обурила українців, адже суперечила її попереднім заявам про солідарність з Україною. Фанати звинуватили зірку в подвійних стандартах.

Реклама

Настя Каменських / © PR-служба Насті Каменських

Скандал швидко поширився на комерційну сферу. Так, популярний ювелірний бренд розірвав контракт з Каменських, яка була їхнім амбасадором. За даними Forbes, зірка від угоди отримувала близько 41 млн грн щороку. Тоді ж у команді Насті відповіли, що вона погоджується з рішенням і "йде до нових проєктів".

До того ж від початку війни Каменських та її чоловік Потап почали орієнтуватися на закордонну аудиторію. Потап неодноразово говорив, що вони планують розширюватися й популяризувати свою творчість в Латинській Америці та Іспанії, де NK вже мала успіх з треками на кшталт "Peligroso".

Потап

Продюсер і репер Потап теж не раз опинявся в епіцентрі уваги. Серйозний великий резонанс спричинило його інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю. Артист зустрівся з ним у Каталонії та розповів, що нібито регулярно відвідує Україну й гастролює за кордоном на прохання Офісу Президента та Валерія Залужного. За його словами, зароблені кошти він спрямовує на допомогу армії та волонтерам, однак детальні звіти ніде не публікує.

Не менше обговорень викликав і трек "Волонтер", який прозвучав доволі неоднозначно. Слухачі звинуватили Потапа в знеціненні роботи волонтерів, адже лірика мала легковажний підтекст. Хоча артист пізніше вибачився, негативний осад таки залишився.

Реклама

Потап / © instagram.com/realpotap

Попри обіцянки повернутися на Батьківщину, Потап стрімголов взявся заробляти за кордоном. Зокрема, заговорив про власний продюсерський центр в Маямі та Барселоні та став власником ресторану в Іспанії. Крім того, створив новий образ і виступає під псевдонімом Slavic Balagan. Таким чином він намагається підкорити західну публіку, однак регулярно отримує критику за карикатурність і дивакуваті витівки в Мережі.

Ба більше, Потап під час війни не соромиться виступати в клубах з сумнівною репутацією та колись був заскочений за розвагами в одному ресторані з росіянами. Також репер не цурається виконувати свої російськомовні хіти й вважає мовну позицію "темою для маніпулювання". Щоправда, при цьому він намагається всіляко виправдовувати свій патріотизм фразами "все життя за свої 20 років кар'єри здебільшого по пів року проводив за кордоном, тому всередині себе я нікуди не виїхав з України". Водночас він має намір повернутися, коли мине час і буцімто забудуться його вчинки.

Влад Яма

Зірковий хореограф виїхав з України разом з дружиною та сином до США вже під час повномасштабної війни та відтоді не повертався додому. Хореограф у відповідь на запитання юзерів "чому не на фронті?" говорить, що "дослухається винятково до військових".

Тим не менш, артист не припиняє вважати себе українцем, попри втечу. Він спілкується українською в Мережі, деколи публікує наслідки обстрілів України. Крім того, виступає від імені українців на подіях за кордоном, а також ділиться фотоспогадами зі свого минулого життя, коли був на піку популярності за рахунок участі в українських талант-шоу. Також захопився діджеїнгом і нещодавно зі зміненим іміджем виступив на фестивалі Burning Man від імені української спільноти.

Реклама

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

У США зірка продовжує займатися танцями: працює тренером і веде майстер-класи, які час від часу афішує російською мовою для відповідної аудиторії за кордоном. До того ж роками раніше був заскочений на подіях, які позиціонувалися як "російська вечірка" і ставив треки для російськомовної аудиторії.

Олег Винник

Олег Винник зник з медіапростору на початку війни, викликавши чутки про онкологію та життя в Німеччині. І лише 2023 року він дійсно підтвердив, що разом з родиною проживає у Німеччині, але лікується не від раку, а страждає від іншої хвороби, яка налічується у нібито 2% німців. Під час повернення до медійності Олег неодноразово говорив, що шкодує про те, "що не тримає в руках зброю" і наголошував, що не буде співати свої російськомовні хіти, а інакше — "обблював би себе".

Олег Винник

І схоже, від минулої позиції виконавець таки відхрестився. Все почалося з провальних концертів у Європі через низький продаж квитків. Винник одразу почав нагадувати про себе серією відео в Мережі, але нещодавно здивував виконанням російською пісні "Нино" в Мережі під час війни. І ймовірно, таким чином співак хоче всидіти на двох стільцях і заохотити нову російськомовну аудиторію приходити на його концерти в турі. Крім того, співак розважає і місцеву німецьку публіку, адже вже навіть хіт "Здравствуй невеста" переклав німецькою.

Олександр Волошин

Блогер став однією з найбільш обговорюваних персон влітку 2024 року. Спершу він потрапив у скандал через підозри в крадіжці грошей зі збору, який він організував для "Охматдиту" після обстрілу медзакладу у липні минулого року. А йдеться про суму розміром у понад 4 млн. Хоча згодом Волошин оприлюднив офіційний звіт, довіра до нього була підірвана.

Реклама

Вже через місяць після скандалу Волошин незаконно втік з України нібито під виглядом водія, що спричинило шквал критики. Вже перебуваючи за межами країни, Волошин заявляв про погрози та необхідність рятувати своє життя. Тоді він розглядав можливість еміграції до Іспанії й продовження допомоги ЗСУ та постраждалим від війни українцям вже звідти.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Згодом блогер почав "шукати себе" у новому середовищі. Він подорожує і кардинально змінив свою позицію. Зокрема, більше не приховує, що майже не допомагає ЗСУ. Ба більше, Волошин прямо заявив, що припинив підтримку через образу. Він цинічно пояснив, що відчуття "несправедливості" у нього виникло після того, як він зіткнувся з критикою від людей, яким донедавна допомагав в Україні. Така позиція лише поглибила негативне ставлення до нього з боку українців.

Крім того, Олександр вирішив до кінця ганьбитися й відкрито зізнався, що в деяких випадках допомагав Україні під час війни лише заради піару й загалом йому не подобається "система при владі". До слова, втікач перебуває у списку бази "Миротворець", адже раніше зірка Мережі здивував публічними висловлюваннями, які нагадували російське ІПСО.