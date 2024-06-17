"Скажені сусіди": коли прем'єра нового сезону та ім'я нової неочікуваної акторки

Уже цієї осені на телеканалі ТЕТ покажуть продовження комедійного серіалу "Скажені сусіди 3".

Знімання 3 сезону культового українського хіта тривали впродовж весни й завершилися на початку червня, тож скоро на глядачів чекають нові несамовиті пригоди, котрі перевернуть Яблунівку догори дриґом.

Кадр зі знімань серіалу "Скажені сусіди"

У продовженні найуспішнішої комедійної кінофраншизи пристрасті між сусідами спалахнуть з новою силою. Василь та Галина Середюки після відвідин Парижа повернуться до рідної домівки й наважаться на відчайдушну авантюру. Вони ризикнуть найдорожчим, щоб бути ближче до дітей та онука, але раптово стануть жертвами аферистів з нерухомістю. Середюки будуть вимушені забути старі образи та поселитися під одним дахом з Крижанівськими, яких так само обвели навколо пальця.

Кадр зі знімань серіалу "Скажені сусіди"

Однак по-справжньому скажені пригоди в Яблунівці розпочнуться тоді, коли в нового будинку з'явиться третій власник – колишній ресторатор з "Діно кафе" Андрій Бойко. І повернеться він з Києва не сам. Ні, не з колишньою дружиною і навіть не з новою, а з мамою-диктаторкою Ларисою, у плани якої аж ніяк не входить вживатися з Середюками та Крижанівськими. Вона розпочне свою гру, що перетворить життя сусідів на справжнісіньке випробування. Цю характерну героїню й головну антагоністку сезону втілить народна артистка Ольга Сумська. Вона вперше приєднається до основного касту й безупинно нацьковуватиме сусідів одне на одного.

Кадр зі знімань серіалу "Скажені сусіди"

У головних ролях 3 сезону скаженої комедії талановиті й незмінні Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Віра Кобзар, Віталій Іванченко, Анна Кошмал, Юрій Горбунов, Арам Арзуманян, Інна Приходько, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Кіра Саяпіна, В'ячеслав Бабенков та інші. Режисером як і раніше виступив Олег Борщевський.

Кадр зі знімань серіалу "Скажені сусіди"

Ще більше улюблених героїв, ще більше сімейного гумору, ще більше халеп і сусідських стосунків з перцем. Як одвічні суперники долатимуть нові перешкоди й об'єднуватимуться задля спільної мети, дивіться всією родиною на телеканалі ТЕТ у продовженні культової української комедії.

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