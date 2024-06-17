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"Скажені сусіди": коли прем'єра нового сезону та ім'я нової неочікуваної акторки

"Скажені сусіди": коли прем'єра нового сезону та ім'я нової неочікуваної акторки

Кадр зі знімань серіалу "Скажені сусіди"

Пропонуємо також дізнатися, чим дивуватиме третій сезон комедії.

Уже цієї осені на телеканалі ТЕТ покажуть продовження комедійного серіалу "Скажені сусіди 3".

Знімання 3 сезону культового українського хіта тривали впродовж весни й завершилися на початку червня, тож скоро на глядачів чекають нові несамовиті пригоди, котрі перевернуть Яблунівку догори дриґом.

Кадр зі знімань серіалу
Кадр зі знімань серіалу "Скажені сусіди"

У продовженні найуспішнішої комедійної кінофраншизи пристрасті між сусідами спалахнуть з новою силою. Василь та Галина Середюки після відвідин Парижа повернуться до рідної домівки й наважаться на відчайдушну авантюру. Вони ризикнуть найдорожчим, щоб бути ближче до дітей та онука, але раптово стануть жертвами аферистів з нерухомістю. Середюки будуть вимушені забути старі образи та поселитися під одним дахом з Крижанівськими, яких так само обвели навколо пальця.

Кадр зі знімань серіалу
Кадр зі знімань серіалу "Скажені сусіди"

Однак по-справжньому скажені пригоди в Яблунівці розпочнуться тоді, коли в нового будинку з'явиться третій власник – колишній ресторатор з "Діно кафе" Андрій Бойко. І повернеться він з Києва не сам. Ні, не з колишньою дружиною і навіть не з новою, а з мамою-диктаторкою Ларисою, у плани якої аж ніяк не входить вживатися з Середюками та Крижанівськими. Вона розпочне свою гру, що перетворить життя сусідів на справжнісіньке випробування. Цю характерну героїню й головну антагоністку сезону втілить народна артистка Ольга Сумська. Вона вперше приєднається до основного касту й безупинно нацьковуватиме сусідів одне на одного.

Кадр зі знімань серіалу
Кадр зі знімань серіалу "Скажені сусіди"

У головних ролях 3 сезону скаженої комедії талановиті й незмінні Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Віра Кобзар, Віталій Іванченко, Анна Кошмал, Юрій Горбунов, Арам Арзуманян, Інна Приходько, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Кіра Саяпіна, В'ячеслав Бабенков та інші. Режисером як і раніше виступив Олег Борщевський.

Кадр зі знімань серіалу
Кадр зі знімань серіалу "Скажені сусіди"

Ще більше улюблених героїв, ще більше сімейного гумору, ще більше халеп і сусідських стосунків з перцем.  Як одвічні суперники долатимуть нові перешкоди й об'єднуватимуться задля спільної мети, дивіться всією родиною на телеканалі ТЕТ у продовженні культової української комедії.

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