"Скажені сусіди" на 1+1: Назар Задніпровський зустрінеться у серіалі із затятим ворогом

Опублікували новий проморолик комедії.

Скоро на 1+1 покажуть комедійний серіал – "Скажені сусіди", що став продовженням кіновсесвіту "Скажене весілля".

Глядачі будуть із захопленням спостерігати за запеклими сусідськими війнами, які розпочне Василь Середюк, адже одного дня його розмірене життя зруйнує ворог з минулого.

Виконавець ролі голови сімейства Середюків – Назар Задніпровський розповів, які "скажені" пригоди чекають на його героя у продовженні історії.

Кадри з серіалу "Скажені сусіди" / пресслужба каналу "1+1"

"Василь Середюк багато років створював свій авторитет – був старостою класу, лідером, а тоді раптом з'явився новий однокласник - Тарас, який все зіпсував, став лідером замість Василя, а того принизив перед усіма. Тепер Середюк – поважна людина Яблунівки, відомий в усьому районі, заслужений працівник культури, стільки десятиліть працював на формування свого імені та становища. Аж тут з'являється людина з минулого, і Василь боїться, що зараз знову постраждає його кар'єра та авторитет, усе піде покотом. До нього повертаються забуті страхи", – розповів Задніпровський.

Кадри з серіалу "Скажені сусіди" / пресслужба каналу "1+1"

Актор також розповів, що нових обертів набуде і життя інших персонажів стрічки: Франсуа влаштується працювати в українську лікарню, а невгамовні Олька і Ашот почнуть бізнес-війну з конкурентами. І це – тільки початок "скаженої історії", яку глядачі 1+1 побачать незабаром.

Кадри з серіалу "Скажені сусіди" / пресслужба каналу "1+1"

Кадри з серіалу "Скажені сусіди" / пресслужба каналу "1+1"

Головні ролі у новому проєкті виконують улюблені актори глядачів 1+1: Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Джиммі Воха-Воха, Поліна Василина, Юрій Горбунов, Олексій Потапенко (Потап), Катерина Рубашкіна, В'ячеслав Хостікоєв, Катерина Файн, Віра Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Віталій Іванченко, Володимир Миколаєнко, Євген Овчаров, Дмитро Суржиков.

Стежте за новинами 1+1 та першими дізнавайтеся нові подробиці серіалу "Скажені сусіди".

Кадри з серіалу "Скажені сусіди" / пресслужба каналу "1+1"

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