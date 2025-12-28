ТСН у соціальних мережах

Схудла Могилевська на "Танцях з зірками" здивувала появою з тростиною й підкорила акробатикою в повітрі

Артистка повернулася на паркет після свого блискучого тріумфу вісім років тому.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

Українська співачка Наталія Могилевська цьогоріч стала однією з суддів благодійного ефіру шоу «Танці з зірками».

Утім, артистка протягом вечора не лише оцінює виступи зіркових учасників, але й приголомшує сюрпризами. Так, несподівано Наталія вийшла на паркет і мала змогу пригадати свій тріумф на «Танцях з зірками», коли 2017 року вона завоювала першість з Ігорем Кузьменком.

Цього разу співачка блискуче поєднала різноманітні жанри танцю зі своїми хітами, серед яких «Бай Бай», «Я покохала» і навіть українськомовна версія «Одної ночі мені мало». Проте спочатку 50-річна Могилевська вирішила підіграти суспільним стереотипам, що її вік — це вже майже «старість». І зробила вона це з гумором — вийшла на паркет у сивій перуці, рожевій шубі, капелюсі та з тростиною у руках. Та через мить цей образ перетворився у вишуканий танцювальний костюм з леліток, який підкреслив струнку фігуру та ноги артистки.

Наталія Могилевська / © 1+1

Наталія Могилевська / © 1+1

Протягом блискучого номеру Могилевська заворожила ефектними підтримками шоубалету й ошелешила усіх глядачів своїми акробатичними трюками в повітрі. Зокрема, у свої 50 років зірка своїми шпагатами, колесом та пластикою довела, що вік — це лише цифри у паспорті. І саме це й створило ефект справжньої танцювальної магії.

Наталія Могилевська на «Танцях з зірками» / © пресслужба каналу "1+1"

Наталія Могилевська на «Танцях з зірками» / © пресслужба каналу "1+1"

Насамкінець Наталія Могилевська під час «Танців з зірками» звернулася до глядачів з вдячністю за змогу знову повернутися на паркет. І додала, що це для неї справжня «честь» брати участь у благодійному ефірі шоу, де кожен голос глядачів за фаворита — донат.

